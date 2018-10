Stjerne-problemer i United: Flere skrider, hvis Mourinho bliver

Manchester United brugte de sidste 20 minutter af opgøret mod Newcastle til at vende kampen fra 0-2 til 3-2.

Det kan meget vel have reddet manager José Mourinho, som ellers stod til at få en fyreseddel af klubben.

Klubbens mange fans skal dog nok ikke glæde sig for tidligt, da sejren kan betyde, at Mourinho bliver i klubben, hvilket kan skade dem i det lange løb, skriver engelske Daily Mail.

Flere af spillerne er nemlig blevet uvenner med Mourinho i trænerens periode i klubben, og de kan nu være i fare for at forlade klubben, hvis han fortsat skal stå i spidsen for dem.

Paul Pogba er blevet frontfigur i klubbens spilleroprør, da de interne stridigheder mellem ham og Mourinho er blevet dækket flittigt af den engelske presse.

Der er altså stor risiko for, at den franske stjerne forlader klubben, hvis Mourinho får lov at blive, og det bliver efter al sandsynlighed en Barcelona-trøje, som Pogba i så fald vil trække over hovedet.

Flere spillere har kontrakt-udløb i den nærmeste fremtid, og forhandlingerne om nye kontrakter kommer i høj grad til at afhænge af, om Mourinho skal fortsætte som klubbens træner.

Luke Shaw er en af dem, hvis kontrakt snart udløber, og han er ikke villig til at fortsætte under Mourinho, da den portugisiske træner i løbet af de sidste to år ar været meget hård ved venstrebacken i medierne, og det har Shaw endnu ikke tilgivet.

Franske Anthony Martial er indgået i forhandlinger om en ny kontrakt, men det gjorde han ifølge Daily Mail udelukkende på baggrund af, at han regnede med, en fyring af Mourinho var nært forestående.

De to har et anspændt forhold, og begge var åbne for, at Martial skulle skifte til en anden klub denne sommer, men det ville klubben ikke tillade.

En af de måske vigtigste spillere overhovedet i Uniteds trup er David De Gea i målet.

Han har reddet dem talrige gange, hvor det ellers så ud til at gå helt galt for dem, og han bliver af nogen betragtet som en af de bedste målmænd i verden.

Også han er bekymret for Uniteds fremtid under Mourinho, og med et kontraktudløb næste sommer skal der nogle seriøse forhandlinger i gang, hvis de skal holde redningsmanden i klubben.

Han skulle allerede være blevet tilbudt en langvarig kontrakt med en løn på svimlende 275.000 britiske pund om ugen, hvilket svarer til omkring 2,3 millioner danske kroner.

Holdets anfører, Antonio Valencia, kom også i problemer, efter han ved et uheld 'likede' et billede på Instagram, hvor billedteksten kaldte på en fyring af Mourinho.

Der er mange interne problemer i Manchester United, og i øjeblikket ser det hele ud til at pege på den samme mand, José Mourinho.

