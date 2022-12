Stjerne vraget inden brag

Manchester Uniteds Marcus Rashford har været godt kørende, siden holdet genoptog sæsonen efter VM.

Men efter at have scoret to mål i de to seneste kampe tager han plads på bænken fra start i lørdagens Premier League-kamp mod Wolverhampton.

United-træner Erik ten Hag siger i et interview før kampen, at han har sat englænderen på bænken af 'interne disciplinære' årsager, skriver BBC Sport.

Ten Hag vil ikke uddybe, hvorfor Rashford modsat de foregående opgør ikke får lov til at starte inde. Han tilføjer blot, at der er tale om brud på 'vores regler'.

25-årige Rashford var i november og december til VM i Qatar med England.

Det blev til spilletid i alle fem kampe, men blot en enkelt startplads. Alligevel formåede United-angriberen at lave tre mål.

Han vendte tilsyneladende hjem i topform, for i de to første kampe - mod Aston Villa og Burnley i henholdsvis ligaen og Liga Cuppen - kom han på tavlen.

Før lørdagens kamp er Manchester United placeret på femtepladsen i Premier League. Der er et point op til Tottenham, der som nummer fire har spillet en kamp mere.

Christian Eriksen begynder udekampen mod Wolverhampton på midtbanen.