Stjernekrig: Ronaldo har fået nok

Det er sløje tider på Old Trafford.

I weekenden skuffede det stjernebesatte Manchester United-mandskab igen, igen, da det på eget græs blot blev til et enkelt point efter uafgjort mod Southampton.

Dermed hænger 'De Røde Djævle' fortsat fast i zonen lige udenfor top fire, der som bekendt giver adgang til Champions League, mens enhver drøm om at blande sig i titelkampen for længst er sparket til hjørne.

Og de dårlige resultater giver angiveligt sprækker i sammenholdet i storklubben. I hvert fald hvis man skal tro den spanske sportsavis AS.

Her spekuleres der mandag i, at forholdet mellem den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo og klubbens midlertidige cheftræner, tyske Ralf Rangnick, er helt til rotterne, fordi Ronaldo skal have mistet tilliden til chefen efter en række skuffende resultater.

Avisen hævder, at en række af truppens tunge navne med Ronaldo i spidsen simpelthen ikke tror på tyskeren mere, og skriver, at relationen mellem Ronaldo og Rangnick er 'fuldstændig slået i stykker'.

Forholdet mellem Cristiano Ronaldo og Ralf Rangnick beskrives som særdeles anspændt. Foto: Ritzau Scanpix

Det anspændte forhold skal have lidt et yderligere knæk efter at Ralf Rangnick forleden kritiserede blandt andre den femdobbelte Ballon d'Or-vinder for at mangle den afgørende skarphed foran modstandernes mål.

Og noget er der måske om snakken. For godt nok er Ronaldo sæsonens mest scorende Manchester United-spiller, men i de seneste fem kampe i Premier League er han gået målløs fra banen.

Cristiano Ronaldo slipper dog for Rangnick til sommer, hvor han tiltræder som sportsdirektør og overlader trænersædet til en endnu ikke udnævnt afløser, der måske godt kunne blive den nuværende PSG-træner, Mauricio Pochettino.

