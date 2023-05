Stjernen afsløret: Spillede mod sit eget hold

Af de 232 brud på betting-reglerne i England, som angriberen Ivan Toney sidste uge blev dømt skyldig i, var 13 af dem mod hans eget hold.

Det uddyber det engelske fodboldforbund, FA, fredag.

Det var i perioden august 2017-marts 2018, hvor han var lejet ud til Wigan Athletic, væddemålene fandt sted, og det er nu blevet konstateret, at det var 13 væddemål på syv kampe, hvor han spillede på, at Wigan skulle tabe.

- Der var 13 væddemål på Mr. Toneys eget hold, der skulle tabe i syv forskellige kampe, skriver forbundet.

Det hører dog med til historien, at han ikke selv medvirkede i de pågældende kampe.

- Mr. Toney spillede ikke i disse kampe, hvor han placerede væddemål, da han ikke var en del af truppen.

Ivan Toney har spillet mod sit eget hold. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

11 af væddemålene var i øvrigt mod Newcastle United, som havde lejet ham ud til Wigan, mens de sidste to var på en kamp mellem Wigan og Aston Villa.

Forbundet tilføjer, at man ikke har kunnet konkludere, at Ivan Toney i de pågældende tilfælde påvirkede eller var i stand til at påvirke de øvrige spillere i truppen til at tabe med vilje.

Ivan Toney fik i sidste uge otte måneders karantæne og en bøde på 50.000 pund – svarende til 429.000 kroner - og vil først kunne spille topfodbold igen 17. januar 2024. Han må dog vende tilbage til træningen i danskerklubben fra september.