Stjernen forklarer skør jubel

Når en rekord bliver slået, skal der en speciel jubelscene til. I hvert fald ifølge West Hams Michail Antonio.

Mandag aften blev han den mest scorende West Ham-spiller i Premier Leagues knap 30-årige historie, da London-klubben slog Leicester 4-1.

Angriberen kom op på både 48 og 49 træffere i 2. halvleg og går dermed forbi Paolo Di Canio, der har været indehaver af rekorden siden 2003.

31-årige Antonio fejrede det ved at løbe hen til udskiftningsbænken og løftede en papfigur af sig selv op i luften og kyssede den efterfølgende med reference til filmen 'Dirty Dancing', hvor Patrick Swayze løfter Jennifer Grey, der bliver kaldt 'Baby' i filmen.

West Ham-bomberen ville være 'Baby' fra 'Dirty Dancing'. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Se jubelscenen i klippet øverst.

- Jeg ville være 'Baby', og jeg ville løbe hen til nogen, for at de skulle løfte mig op.

- 94 kg? Jeg ser det ikke rigtig ske! I stedet for at få nogen til at løfte mig op og gøre mig til 'Baby', besluttede jeg at løfte mig selv og behandle mig selv som 'Baby'.

- Jeg ved ikke, hvordan det gik. Jeg vil se det senere, siger rekordindehaveren, der dog først kom til at kalde filmen 'Save The Last Dance', til West Hams hjemmeside.

Sådan kan en rekord også fejres. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Lukkede munden på manager

Antonios manager, David Moyes, gav ham en opsang i pausen, men var efter kampen tilfreds.

- Jeg var skuffet over måden, han spillede i 1. halvleg, men han gjorde nok til at lukke munden på sin manager, efter hvad jeg sagde til ham i pausen, siger Moyes ifølge BBC.

Med sejren topper West Ham Premier League. Klubben har seks point efter to kampe ligesom fire andre mandskaber, men fører rækken på en bedre målscore.