Stjernen hånet af egne fans

Tre point og et nyt hattrick fra Cristiano Ronaldo.

Tilhængerne af Manchester United havde ikke ikke mange grunde til at være sure efter 3-2-sejren over kanariefuglene fra Norwich, men det var de alligevel.

På én mand.

Paul Pogba var blevet honoreret med en efterhånden sjælden startplads. Han leverede dog ikke noget iøjnefaldende i løbet af de 74 minutter, han var på banen. Hvad skete der? Fans på Old Trafford buhede af ham, da han bevægede sig mod bænken. Men det affødte ikke andet end et lille smil.

Paul Pogba i forbindelse med udskiftningen. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Efter kampen på vej ned mod spillertunnellen gik Pogba ellers med oprejst pande. Og hvad skete der? Fansene buhede af ham.

Igen.

Her steg det ham til hovedet, og han placerede sin højre hånd bag øret for at signalere, at han ikke kunne høre dem. Buhråbene blev højere.

- Jeg hørte det ikke for at være ærlig. Men jeg talte med min stab om det i omklædningsrummet, fortalte manager Ralf Rangnick efter kampen til Sky Sports.

- Jeg synes, vores fans er fantastiske. Det gør jeg virkelig. Jeg forstår godt, hvis nogle er frustrerede og skuffede, det er vi også selv. Men det giver ikke mening at rette utilfredsheden mod en individuel person, for det er et kollektivt ansvar, fortsatte han.

Rangnick henviser til, at pointhøsten ikke har været stor nok i den seneste periode, men med sejren over Norwich ligger Manchester United nummer fem i Premier League.

Pogba har ikke selv kommenteret episoden. På Instagram har han blot lagt et billede op, hvor han smiler stort og skrevet 'vigtig sejr for os alle'.

Ronaldos vilde hattrick kan du se i videoen i toppen af artiklen. Pogbas kontrakt med Manchester United udløber til sommer.