Stjernen igen skadet - skal under kniven

Manchester Uniteds franske midtbanestjerne Paul Pogba skal opereres for en skade i sin ankel og ventes først at være kampklar igen om en måneds tid.

Det oplyser klubbens manager, Ole Gunnar Solskjær, ifølge Reuters.

- Det er ikke noget større, men det er noget, som skal ordnes og håndteres, sagde Solskjær på et pressemøde efter Uniteds nederlag til Arsenal onsdag.

- Han er blevet rådet til at få det gjort, så hurtigt som muligt, siger Solskjær om operationen.

- Vi har måttet undvære ham hele sæsonen. Det er et stort tilbageslag, men vi håber, at han er tilbage i løbet af en måned.

Pogba er lige kommet sig efter en flere måneder lang skadepause.

Den 22. december fik han knap en halv times spilletid i Premier League-opgøret mod Watford.

I den efterfølgende kamp mod Newcastle var han på banen i 45 minutter, men havde efter kampen smerter i sin ene ankel. Siden har han ikke været i aktion.

Før sin korte tilbagevenden havde Pogba ikke spillet siden slutningen af september, og hidtil i denne sæson har han kun været med i otte kampe.

Pogbas fravær svækker Manchester Uniteds midtbane yderligere, efter at Scott McTominay i sejren over Newcastle fik en knæskade, som ventes at holde det unge talent ude i et par måneder.

Med de to spillere på skadeslisten kan Manchester United blive nødt til at hente forstærkninger i transfervinduet i januar.

- Selvfølgelig spiller det en rolle i beslutningsprocessen, når du har to spillere ude. Det er muligt, at vi vil gøre et eller andet. Vi kigger på en eller to (spillere, red.), siger Solskjær ifølge The Guardian.

I den britiske presse er Christian Eriksen ofte nævnt som et muligt transfermål for Manchester United. Danskerens kontrakt med Tottenham udløber til sommer.

