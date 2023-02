Stjernen kan ikke tro det: Millimeter fra sejr

Der stod 90 på uret, og alle troede, den var inde.

Bournemouth-spillerne hævede armene i vejret og kiggede forventningsfulde på dommeren, mens hele endetribunen begejstret sprang op af sæderne.

Men fløjtet udeblev. Uret på dommer Stuart Attwells håndled bippede ikke, og det betød, at bolden ikke endeligt havde krydset målstregen.

Premier League-opgøret mellem Bournemouth og Newcastle fik en dramatisk afslutning, da hjemmeholdets Dominic Solanke var millimeter fra at udnytte en uheldig forsvarsfejl af Newcastles Dan Burn.

Men den frække afslutning med hælen bag om støttebenet blev stoppet på stregen i allersidste sekund.

Du kan se den vilde situation i videoen over artiklen.

Her sender Dominic Solanke bolden mod målet med hælen. Den bliver reddet på stregen. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Den langsomme gengivelse viser, at Solanke var ganske få centimeter - måske endda millimeter - fra at blive matchvinder.

Men Stuart Attwells fløjt få sekunder senere tildelte blot Bournemouth et sølle indkast og altså ikke en kampafgørende scoring.

Kieran Trippier blev redningsmand på stregen for Newcastle, der rejste hjem med et point i bagagen.

Stuart Attwell signalerede, at Bournemouth skulle sætte spillet i gang med et indkast. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Newcastle indtager en øjeblikkelig fjerdeplads i Premier League, to point efter Manchester United.

For Bournemouth kunne scoringen have bragt holdet over nedrykningsstregen. I stedet befinder de sig for nuværende på 19.-pladsen.