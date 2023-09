Stjernen raser: 'Jeg er gjort til syndebuk'

Der er drama i Manchester United.

Stjernen Jadon Sancho var ikke i truppen, da Manchester United søndag tabte 1-3 til Arsenal.

Klubbens manager, Erik ten Hag, begrunder fravalget med, at det skyldes dårlige præstationer til træning.

Men nu slår Sancho selv tilbage på sociale medier. Og han giver den ikke for lidt.

'Lad være med at tro på alt, der sker! Jeg vil ikke tillade, at folk siger ting, der er fuldstændigt forkerte. Jeg har nemlig trænet meget godt denne uge. Jeg tror, der er andre grunde bag, som jeg ikke vil gå ind i.'

'Men jeg er blevet gjort til syndebuk, og det har jeg været længe. Og det er ikke retfærdigt!'

Nådesløse Ten Hag. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Fravalgt på grund af præstationer

United-manager Erik ten Hag forsvarer ikke desto mindre sin beslutning.

- Hver dag skal man præstere på topniveau i Manchester United, og i forreste linje skal vi træffe nogle valg, og i denne kamp var han ikke valgt, sagde han efter kampen ifølge The Athletic.

Og dét fik altså Sancho til at gå til tasterne med ovenstående opslag.

Det er ikke første gang, Erik ten Hag har truffet hårde beslutninger i Manchester United.

Klubbens ubestridte stjerne og talisman, Marcus Rashford, blev sat på bænken forud for en kamp mod Wolves sidste sæson, fordi han kom for sent til et taktikmøde.

Også forsvarsspilleren Harry Maguire har oplevet managerens direkte facon. Englænderen har mistet anførerbindet, som Ten Hag i stedet har givet til Bruno Fernandes.