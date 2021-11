Stjernen sigtet for flere voldtægter

Varetægtsfængslede Benjamin Mendy bliver tiltalt for yderligere to tilfælde af voldtægt

Man er uskyldig, indtil man bliver dømt. Men det ser godt nok ikke godt ud for Benjamin Mendy, der er under anklage i England for voldtægt af flere kvinder.

Tirsdag måtte den franske forsvarsspiller i retten konstatere, at de oprindelige fire tiltaler om seksuelle angreb blev udvidet med yderligere to.

Det meddelte Crown Prosecution Service tirsdag.

Mendy blev på grund af anklagerne suspenderet i Manchester City i august. Han er varetægtsfængslet i sagen.

Det samme er hans ven, Louis Saha Matturie (der ikke er i familien med den tidligere topspiller Louis Saha i øvrigt), der også er under anklage for at have voldtaget de fire kvinder.

Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Retten har tidligere afvist anmodning om kaution.

Manchester City har tidligere afvist at udtale sig om sagen og har henvist til, at man tager stilling, når der er faldet dom.

27-årige Mendy er under anklage for at have forgrebet sig på kvinderne i perioden oktober 2020-august 2021. Overfaldene skal ifølge anklageskriftet være fundet sted i hans hjem i Prestbury. I ét af tilfældene var ofret under 18.

Retssagen fortsætter torsdag 18. november, mens der ventes at falde dom 24. januar.

Benjamin Mendy er på kontrakt i City, hvortil han kom i 2017 fra AS Monaco.