Stjernen utro mod gravid kæreste: - Undskyld

Anthony Martial undskylder nu offentligt for, at han var sin gravide kæreste utro i sommer

23-årige Anthony Martial har fået en opblomstring i Manchester United, efter José Mourinho har forladt klubben, men uden for banen er franskmanden kommet i problemer.

Daily Mail har afsløret, hvordan Martial under sommerens VM-slutrunden var sin gravide kæreste utro.

Nu erkender Martial offentligt sin bommert.

- Jeg vil gerne undskylde til min familie, slægtninge og frem for alt til min smukke kæreste, som jeg har skadet så meget de seneste måneder, skriver Martial på Instagram.

- Jeg begik fejl, som ikke kommer til at ske igen. Jeg er ked af det, lyder det fra fodboldspilleren.

Bommerten skete i sommer, hvor Martial skuffende var udeladt af den franske VM-trup, og mens kæresten, Melanie da Cruz, var otte måneder henne i graviditeten, inviterede Martial den 20-årige model Malika Semichi med på et billigt hotel i Paris.

- Jeg var lidt overrasket, da han fortalte, hvilket hotel han havde valgt, har den unge model fortalt Daily Star.

- Det var ikke et godt hotel, det var lidt billigt, og han er vant til noget bedre. Men jeg vidste, at han havde en kæreste, så jeg gik ud fra, at det var, fordi han ikke ville have nogen til at se os sammen, har Semichi fortalt.

I slutningen af juli blev Martial far til lille Swan Anthony Martial, og her var lykken stor.

- Tak, Lord for at give mig mit andet smukke barn med godt helbred, lød det ledsaget af et godt baby-foto.

Fødslen var hård for barnets mor og dyr for Martial. Martial rejste nemlig hjem fra klubbens træningstur til USA for at være ved sin bedre halvdels side under fødslen, og der var kritik fra Mourinho for ikke at komme hurtigt nok tilbage.

- Anthony Martial fik en baby, og efter babyen var født - smuk baby, sund og rask, gudskelov - skulle han have været tilbage, men han er her ikke, lød det bittert fra Mourinho.

Ifølge flere engelske medier - heriblandt Manchester Evening News - fik Martial en bøde på to ugers løn til en værdi af cirka halvanden million kroner.

Martial har sit første barn med Samantha Jacquelinet, som han gik fra i 2016, da han begyndte sit forhold med Melanie da Cruz.

Også her var der ballade om privatlivet. Ekskæresten var således fremme og kalde Martials nyeste kæreste for en prostitueret, og de ord blev svaret hårdt igen, og så kørte en længere diskussion mellem de to på sociale medier, hvor også Martial var nødt til at blande sig.

I Manchester United er det blevet til 33 mål i 106 kampe for franskmanden, og senest scorede han blandt andet i sejren mod Fulham.

Martial er ikke den første af de nuværende United-spillere, der er taget i utroskab. I januar var en af Martials holdkammerater lidt for tæt på en brystbombe, som kan læses her.

