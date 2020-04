Stjernens druk og depression: 10 fadøl før vodkaen

Mange lod sig over vinteren underholde af Bendtners selvbiografi, der blandt andet indeholdt en hel del anekdoter fra de stadig drukfældige 00’ere i engelsk fodbold.

Nicklas var dog langt fra ene om at tage flasken for munden, og selv ligaens allerstørste profiler som Rio Ferdinand nød også godt af den nu hedengangne drukkultur i Premier League.

I sidste ende var der dog ikke særlig meget sjov forbundet med det for den engelske midtstopper, skriver Marca.

London-drengen startede sin professionelle karriere i West Ham i sidste halvdel af 90'erne, hvor det var mere reglen end undtagelsen, at truppen rundede en kampdag af med en våd aften. Hos 'The Hammers' blev der gået til den.

Nedtakter til 90'ernes kampe blev foregik tit med indtagelse af et tocifret antal pints. Og det var kun som opvarmning til den hårde spiritus.

- Da jeg var ung, var jeg bindegal. Jeg kunne bruge hele dagen på at drikke. Jeg ville starte med en 10 fadøl op ad dagen, før vi skiftede over til vodka.

Biileder, der kan gøre en hver United-fan lidt melankolsk. Ferdinand og holdkammeraterne fejrer et af mange sikrede mesterskaber tilbage i bedre tider i 2011. Foto: Ritzau Scanpix

Hukommelsestab og en ny tid

Modsat Bendtner endte det i Rios tilfælde ikke med på nogen måde at spænde ben for karrieren, der efter West Ham endte ud i 81 landskampe for England samt 300 ligakampe og alverdens trofæer med Manchester United.

På trods af, at leveren ikke ligefrem blev sparet for noget under de fem første år i Østlondon-klubben.

- Jeg havde sorte huller i hukommelsen, da jeg spillede i West Ham. Når folk spurgte mig ind vores kampe, kunne jeg ikke huske resultaterne.

I de efterfølgende år ændrede engelsk fodbold sig også med hastige skridt til den gennemeffektiviserede og afholdende kultur, vi i dag kender engelsk fodbold som.

Et varsel om nye tiders komme oplevede Ferdinand ved ankomsten af en lovende portugisisk teenager ved navn Cristiano Ronaldo i 2003.



- Han var den første, der kom med et helt team. Hvem er de? kan jeg huske, at jeg spurgte.



- Det er min kok, min fysioterapeut, min læge og min personlige træner, lød svaret fra den ambitiøse unge mand.

Ferdinand bar sine ikoniske fletninger i mange år op gennem 00'erne. Foto: AP

Fodbolden ændrede sig og blev sober, også i England. Men alkoholen faldt Ferdinand mange år senere tilbage på, da ægteskabet med Rebecca Ellison fik en tragisk afslutning.

Hustruen døde pludselig efter kort tids sygdom, og den daværende Queens Park Rangers-spiller stod i en alder af 36 år alene som enkemand med parrets tre børn.



- Ingen var forberedte på tabet af Rebecca. Ingen troede, det værste ville ske. Men hun gik bort 10 uger efter kræft-diagnosen. Kort før hun døde kan jeg huske, hun sagde, at jeg ville blive en god mor og far for vores børn.



Ferdinand smed støvlerne på hylden og blev fuldtidsfar. I fraværet af sin partner fandt han hver aften selskab i sin gamle følgesvend fra West Ham-dagene.



- Når børnene var lagt i seng, gik jeg i gang med at drikke. En enkelt morgen kunne jeg ikke engang magte at aflevere børnene i skole, fordi jeg havde jeg det så skidt.

Som enlig far stod han alene med et væld af opgaver, han intet kendskab havde til. Som fodboldspiller levede man en beskyttet tilværelse, hvor alting blev gjort for en. Noget, man skulle vænne sig af med som alenefar.



- Jeg vidste ikke engang, hvordan man bestilte en tid hos lægen. Jeg havde jo bare haft klublægen hele mit voksne liv. Jeg skulle pakke fire tasker før hver ferie. Før i tiden pakkede jeg kun min egen.

Bare syv år inden kunne et sådant scenarie ikke have virket mere fjernt. Forsvareren kunne med United løfte Champions League-trofæet i 2008, og Frank Rijkaards Barcelona ringede med et tilbud. Som Ferdinand afslog.

- De var et hold, som var i en omstillingsperiode. Messi, Xavi og Iniesta var ikke de spillere, de blev til et par år efter. Så jeg takkede nej.

- Vi havde lige vundet Champions League og slået dem, så hvorfor skulle jeg efterlade Europas bedste hold til fordel for et hold i en omstillingsperiode? fortæller den i dag 41-årige Ferdinand om sine daværende tanker.



Rio Ferdinand arbejder i dag primært som ekspert på engelske BT Sport.

