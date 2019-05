Stjernens far indrømmer: - Jeg slog ham meget

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Det er en velkendt kliché, at asiatiske forældre vil gå meget langt for at sikre, at deres børn får succes i tilværelsen.

Her hyldes disciplin, afsavn og kompromisløst knokleri som den eneste vej frem.

Klichéen skærer alle over en kam, men hos den sydkoreanske Son-familie er den god nok.

Her lagde farmand Son Woong-Jung nemlig ikke fingrene imellem, da han skulle forme sin søn, Heung-Min, til en fremtid som professionel fodboldspiller.

Den mission lykkedes som bekendt. Son Heung-Min er nemlig både Tottenhams CL-topscorer i denne sæson og Asiens i særklasse største fodboldnavn.

Men han er mildest talt ikke kommet sovende til sin nuværende stjernestatus.

- Jeg slog min søn meget, fordi det var nødvendigt. Men jeg ved, at europæere ikke kan forstå det, har den strenge far erkendt overfor den koreanske journalist Minhye Park.

Straffen faldt prompte

Son Woong-Jung var selv professionel fodboldspiller, indtil en skade satte en stopper for karrieren, men det er næppe her, at han udviklede sin noget specielle træningsfilosofi.

Når unge Heung-Min Son ikke lærte hurtigt nok, faldt straffen prompte. Og var det ikke drag over nakken, kunne det være timelange jongleringsøvelser.

Faren mener heller ikke, at det er gavnligt at spille træningskampe, fordi det overbelaster musklerne. Derfor fik hverken Heung-Min Son eller hans storebror lov til at spille kampe, før de fyldte 14.

- Han tror også, at træningskampe til træning kan ødelægge spillerne psykologisk, fortæller Minhye Park til BBC.

I stedet blev der trænet tekniske færdigheder en ad gangen. Først når sønnen mestrede en øvelse, fik han lov til at gå videre til den næste.

Som en del af den besynderlige, men voldsomt målrettede, forberedelse på en fremtid som fodboldprof, blev Son-brødrene også sendt til New Zealand for at lære engelsk.

Og selv om metoderne næppe kan anbefales til andre fodboldforældre, så virkede det.

Arbejdede hver dag

Det fortæller Markus von Ahlen, der var Heung-Min Sons første ungdomstræner i tyske Hamburger SV.

- Han var hurtig. Han scorede mange mål, og så var han utrolig interesseret i at lære nye ting, fortæller tyskeren, som også husker, at Son Senior stod klar i pauserne.

- Hans far var der også. Og hvert minut, hvor Son havde fri, trænede han med faren. Små, lette tekniske ting. Han arbejdede hver dag, husker von Ahlen.

Men selv om det hårde arbejde allerede har båret frugt, fortsætter det tætte parløb mellem far og søn.

Trods de mange millioner på kontoen bor Tottenham-stjernen sammen med sin far og mor i en lejlighed i London. Og Son har fortalt, at han har aftalt med sin far ikke at gifte sig, før karrieren er slut.

Der er nemlig kun plads til fodbold hos den målfarlige koreaner. Men mon ikke, at øretæverne trods alt er fortid?

