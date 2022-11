Stjernens forklaring: For fuld til voldtægt

Voldtægtstiltalte Benjamin Mendy forsvarer sig med, at han var for beruset til at begå overgreb

Mens Manchester City kæmper mod Arsenal om førstepladsen i Premier League, står klubbbens tidligere venstreback, franske Benjamin Mendy i disse tiltalt for voldtægt mod seks forskellige kvinder ved retten i Manchester.

Tirsdag blev Mendy afhørt af anklager Timothy Cray om en mulig voldtægt af en teenager i den nu forhenværende fodboldstjernes hjem i Chesire tilbage i august sidste år.

Her hævdede Mendy, at han ikke kunne have voldtaget kvinden, fordi han simpelthen var for beruset til overhovedet at kunne gå efter en voldsom bytur..

- Jeg ved, hvordan man drikker, forklarede franskmanden retten.

Benjamin Mendy forklarede i retten, at han simpelthen var for fuld til at 'begå dumheder'. Foto: Ritzau Scanpix

Anklager Cray viste en video optaget udenfor Benjamin Mendys hjem, der viser den tydeligt påvirkede franskmand, der bærer en kvindes tørklæde som pandebånd, imens holdkammeraten Jack Grealish stadig sidder i Mendys bil.

- Du er så fuld, at du ikke kan gå lige, påpegede anklageren, hvilket Mendy ikke var uenig i.

- Jeg kan ikke engang gå lige, men det betyder ikke, at jeg er så fuld, at jeg er fuld nok til at begå en fejltagelse eller gøre noget forkert, hævdede den 28-årige, der også afviste Timothy Crays næste spørgsmål.

- Når du har det sådan, er du så ikke enig i, at du kan misforstå ting. Eksempelvis om en pige har lyst til at have sex med dig eller ej?

- Nej, lød det kortfattet fra Benjamin Mendy, der i alt er tiltalt for voldtægt og seksuelle overgreb mod seks forskellige kvinder ved fem lejligheder.

På den pågældende aften skulle fodboldspilleren efterfølgende have sendt sin ven og medtiltalte Louis Saha Matturie ud og købe alkohol på en tankstation.

Louis Saha Matturie er også tiltalt for flere voldtægter. Foto: Ritzau Scanpix

Her fortalte Matturie angiveligt en ansat, at 'hver dag er en festdag' i selskabet med Mendy.

Benjamin Mendy har nægtet sig skyldig i syv tilfælde af voldtægt, et tilfælde af seksuelt overgreb samt et voldtægtsforsøg. Louis Saha Matturie har nægtet sig skyldig i seks voldtægter og tre seksuelle overgreb,.

I retten har Benjamin Mendy forklaret, at han har fortrudt sin vilde livsstil, mens han sad varetægtsfængslet i fire måneder. Men han afviser, at der var tale om voldtægter.

- Når begge parter indgik frivilligt, mener jeg ikke, at der skete noget slemt, lød det tirsdag i retten.

