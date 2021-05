Stjernens klodsede mareridt

Det dufter dejligt at mesterskab i Manchester City, men Sergio Agüero var blandt årsagerne til, at det ikke blev lørdag, City vandt Premier League

Det skal nok ende med et mesterskab denne sæson for Manchester City. Forspringer til bysbørnene fra United er for stort med for få kampe tilbage.

Men det blev ikke lørdag, de lyseblå stjerner rendte med trofæet, selvom en sejr over Chelsea ville række.

2-1 til Chelsea endte opgøret mellem de to Champions League-finalister. Og de må nok ærgre sig betragteligt hos Guardiola og co. Især fordi de havde den chance, der normalt bør give mål: et straffespark.

Sergio Agüero, klublegenden, der er på nippet til at rejse efter så mange år og så mange mål, påtog sig naturligt ansvaret tre minutter inde i 1. halvlegs overtid. Forinden var Andreas Christensen blevet skiftet ud med en skade, mens Raheem scorede til 1-0.

Den skulle bare have haft en hammer op under nettaget, som argentineren kan gøre ti ud af ti gange. Men det gjorde han ikke. I stedet begik han en såkaldt Panenka og chippede bolden ind midt i målet.

Og det ser så blæret ud, når målmanden lægger sig ned til siden, hvad målmanden som oftest gør.

Men det gjorde Édouard Mendy bare ikke.

Han knælede måske til at begynde med, men han bevarede fatning og balance og puffede en brøkdel af et sekund senere bolden væk med venstrelabben og sikrede sig den derefter.

Senegaleseren var nonchalant og satte omgående bolden i spil, men alting syntes at stoppe for Agüero, der lignede en mand, der ønskede sig hjem til pampassen.

Havde han sendt den i nettet, havde City ført 2-0 med 45 minutter igen.

I stedet udlignede Hakim Ziyech i løbet af 2. halvleg, og Agüero blev skiftet ud, hvor han på tribunen kunne se affæren til ende. Netop som han var ved at rejse sig for at daffe ned i omklædningsrummet, sendte Marcos Alonso bolden i kassen til Chelsea-sejr.

Det mål betyder en verden for Chelsea, der nu på tredjepladsen ligner en Champions League-deltager efter sommerferien.

Og Manchester City? Næste chance for at vinde mesterskabet er søndag, hvor United møder Aston Villa ude. Nederlag til United er lig med mesterskab til City.