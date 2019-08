Stjernens kone har fået nok: - Hjem med dig!

Wayne Rooneys kone er rejst til USA for at hente ham hjem, da hun er utilfreds med hans festligheder i det amerikanske

Forleden blev det bekræftet, at Wayne Rooney skifter tilbage til engelsk fodbold efter nytår, men nu kan eventyret i det amerikanske allerede være forbi.

Ifølge Daily Mail skulle Wayne Rooneys kone, Coleen Rooney, være så utilfreds med den 33-årige stjernes opførsel i USA, at hun er rejst over Atlanten for at hente Rooney hjem med til England øjeblikkelig virkning.

Mediet skriver, at Coleen Rooney er så indebrændt over mandens mange festligheder, at hun vil forsøge at få hans kontrakt revet i stykker i MLS-klubben DC United.

Vreden fra Rooneys kone er opstået efter, at den tidligere Manchester United-stjerne er blevet fanget på forskellige billeder under en bytur i Vancouver.

Her kan man se Rooney i tæt omfavnelse med en kvinde på en natklub, mens han også er blevet spottet på vej ind i en elevator med en anden kvinde.

Og det er ikke første gang, at Wayne Rooney er havnet i problemer i USA. Tidligere på året blev den engelske angriber anholdt i en amerikansk lufthavn som følge af at have været i en tilstand med for meget alkohol i blodet.

Det er heller ikke første gang, at der er en smule knas i forholdet mellem Wayne Rooney og Coleen Rooney. Tilbage i 2010 var den engelske stjerne blandt andet sin kone utro, da han havde en trekant med eks-luderen Helen Wood og en af hendes kolleger.

Wayne Rooney rykkede til USA i sommeren 2018, hvor han skiftede fra barndomsklubben Everton, som han vendte tilbage til i 2017 efter 13 år i Manchester United.

Samtidig har Rooney opnået at vinde Champions League tilbage i 2008 med Manchester United, mens han også var med til at nå finalen i den prestigefyldte turnering med samme klub i 2009 og 2011.

Han er blevet kåret til Englands bedste fodboldspiller fire gange.

