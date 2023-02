Stjernens mareridt: Hvad pokker laver han?

Jordan Pickford har gennem store dele af sin karriere måttet høre for sit til tider noget ustabile målmandsspil.

Stabilitet har bestemt ikke været hans varemærke, og det blev bekræftet mandag aften på Anfield, hvor landsholdsmålmandens ageren ved Mohamed Salahs åbnings-mål var besynderlig.

Og her taler vi ikke om, at han gik forkert ud til et hjørnespark - eller faldt over sine egne ben.

Havde det dog bare været det.

Gary Neville sad med øjne så store som møllehjul og så, hvordan landsmanden stavrede rundt i straffesparksfeltet, så Salah så let som ingenting kunne score i det tomme mål.

- Jeg aner virkelig ikke, hvad det er, han laver. Det er næsten som om han tror, bolden ikke når hen til Salah, og at den i stedet fortsætter. Han fejler fuldstændig, sagde Neville i Sky Sports' tv-studie i pausen.

28-årige Jordan Pickford er førstevalg på landsholdet og i Everton, selvom han mange gange har fået kritik for sine præstationer i målet. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Hans kollega og tidligere rival Jamie Carragher stemte i:

- Det virkelig, virkelig dårligt. Han ser slet ikke Salah, han ser kun på (Cody) Gagpo. Var han blevet i en normal position, ville det have været meget vanskeligt for Salah. Men det ender med at blive meget let for ham.

'Et mål ud af ingenting'

Carragher roste Darwin Núñez' aflevering, der blev sendt afsted i venstre side efter en hidsig kontra af uruguayaneren.

- Hans aflevering er fantastisk. Afslutningen fra Salah er fantastisk, men man må sætte spørgsmålstegn ved målmanden. Han er i ingenmandsland.

Everton-manager Sean Dyche havde mere end almindeligt svært ved at skjule irritationen:

- Kampen ændrede sig på 15-16 sekunder. Vi ved, Liverpool er stærk i omstillingsspillet, og vi indkasserede et mål, der var unødvendigt. Jordan læser det forkert, og det er historien om 1. halvleg - et mål ud af ingenting, sagde han.

