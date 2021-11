Stjernens opsigtsvækkende billede

Roy Keane brød sig bestemt ikke om det, da han så Harry Maguire og John Stones kramme hinanden efter Manchester-derbyet for et års tid siden.

Sådan skulle rivaler fra de to storklubber ikke ses sammen, selvom de er et solidt makkerpar i international topklasse på det engelske landshold.

Havde den irske brintbombe svært ved at sidde stille over det, ja så er kaffen nok for alvor kommet i den forkerte hals, da han så nedenstående billede.

Det viser seks fodboldspillere i fremragende humør ombord på samme privatfly.

Manchester Uniteds midtbanespiller Fred har smækket det på Instagram, og på billedet ses profiler fra Manchester United, Manchester City, Liverpool og Leeds United.

De er alle brasilianere, og de er alle på vej hjem fra Brasilien til England, efter de har medvirket til at kvalificere Brasilien til VM i Qatar næste år.

Udover Fred ses Fabinho og Alisson fra Liverpool, mens Raphinha fra Leeds samt City-stjernerne Gabriel Jesus og Ederson også medvirker.

Eneste tekst til billedet er en emoji af en flyvemaskine...

Hvorfor Chelseas Thiago Silva, Emerson fra Tottenham og Gabriel fra Arsenal ikke var ombord, melder historien ikke noget om.

Dét sagde Roy Keane

Foto: Nick Potts/Reuters/Ritzau Scanpix

I Sky Sports' tv-studie forstod Roy Keane ikke, at alle havde behov for at være venner, da kampen mellem Manchester United og Manchester City var færdig i december sidste år.

- Efter kampen krammede, smilede og småsnakkede alle fra de to hold sammen. Se nu bare at komme ned i tunnellen. Jeg forstår det ikke. Alle vil være venner med hinanden og være populære.

- Du spiller for disse klubber, især Man United, for at vinde kampe. Ikke for at være venner med alle.

- Sørgeligt. Og med tanke på, at der var to advarsler i kampen. To advarsler i et derby. Jeg har aldrig set så mange kram og sniksnak efter en kamp. Det er et derby!

- Manglen på kvalitet og slutproduktet fra begge hold...det var virkelig skuffende.