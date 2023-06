Stjerneparrets klare besked: Lad os være i fred

De er kærester, og det er skønt.

De er endda så meget kærester, at de nu viser sig offentligt sammen - på Instagram.

Men dermed ikke sagt, at det er fedt, når medierne, de snushaner, snager og spørger, og der tages paparazzi-billeder af dem sammen.

Derfor melder Martin Ødegaard, Arsenals norske stjernespiller, nu ud om sit forhold til Helene Spilling, en norsk danser.

- Lad os være i fred.

Meldingen er vist nok sagt sødt og imødekommende til norske TV 2 i forbindelse med landsholdssamlingen denne uge, men budskabet er ikke til at tage fejl af.

- Nu har vi meldt det ud, så nu håber vi, at pressen vil respektere vores privatliv og lade os være i fred, siger han.

Martin Ødegaard under træningen med det norske landshold. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/Ritzau Scanpix

Spilling er professionel danser og medvirkende i 'Skal vi danse' - den norske pendant til 'Vild med dans' - og kan prale af godt og vel 104.000 følgere på Instagram, mens hendes kæreste qua sin position som Arsenal-stjerne render rundt med omkring fem millioner følgere samme sted.

Fjollet og mærkeligt

De har været i både engelske og norske mediers søgelys som par i månedsvis, efter Spilling pludselig dukkede op sammen med ham til en prisoverrækkelse i marts.

De norske medier var nær faldet på halen, og så fulgte ellers spekulationer, rygter og jagt. Også i England, hvor The Sun senere på foråret kunne bringe billeder af de to sammen på gaden i London.

Så gik der yderligere nogle uger, og så smækkede de ellers billeder af hinanden på Instagram fra en ferie til Maldiverne.

Selv siger han nu, at det er dejligt at have nogen at dele op- og nedture med. Men fokuseringen på hans privatliv har været alt for meget.

- Det er lidt fjollet og ret mærkeligt. Folk går meget op i det. Vi har oplevet at blive forfulgt. Både mig og os hjemme hvor vi bor. Det er lidt besværligt, for at være ærlig. Men det er jo en del af det, siger han og tilføjer, at det indtil nu har været vildere i Norge end i England.

- Man må nok bare leve med det. Det går op for én, at man er interessant for andre. Og så bliver det sådan. Men jeg ville ønske, jeg kunne færdes mere i fred.