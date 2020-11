Stjerner i blodigt slagsmål

Det kan gå hårdt for sig under kampene i Premier League, og det kan det bestemt også på træningsbanen blandt holdkammerater.

Det kan man bare spørge om i Arsenal.

The Athletic skriver, at de to Arsenal-stjerner Dani Ceballos og David Luiz røg i slagsmål under træningen sidste fredag. Det efterlod ifølge avisen førstnævnte med en blodtud efter en præcis træffer fra David Luiz.

En historie, som en af de to hovedpersoner efterfølgende har afvist med en kort kommentar på Twitter.

Uroen begyndte at ulme, da David Luiz undgik en hård tackling fra Dani Ceballos, men alligevel blev så fortørnet over hensigten, at han sendte sin holdkammerat i gulvet. Da spanske Ceballos ville konfrontere David Luiz, lagde holdkammeraterne sig imellem.

Men først nåede Luiz angiveligt at give Ceballos næseblod, da brasilianeren stak sin klubkammerat en på næsen.

Arsenal-manager Mikel Arteta skal efterfølgende have sendt de to stridshaner hjem fra træning, og først i tirsdags var de tilbage. The Athletic skriver, at Dani Ceballos og David Luiz her fik talt tingene igennem og undskyldt over for deres holdkammerater.

Arsenal indtager en skuffende 11. plads i Premier League efter otte runder.

