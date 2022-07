Stjernernes brutale bødeliste: Husk kage og badetøfler!

Der er udsigt til noget af en bødekassefest i Aston Villa efter den kommende sæson!

I hvert fald hvis man skal tro den lækkede bødeliste fra Premier League-klubben, som flere britiske medier er kommet i besiddelse af.

Listen viser, at det er en rigtig god egenskab at være punktlig under manager Steven Gerrard.

Hvis en spiller kommer for sent ud på træningsbanen, så koster det nemlig 200 pund, hvilket svarer til 1.750 kroner. Og det er pr. minut! Så det er med at sætte vækkeuret flere gange.

Endnu værre er det at komme for sent på en kampdag. Så skal der 8750 kr. op ad tegnedrengen ...

Af mere kuriøse bøder i Premier League-klubben kan det nævnes, at det koster 440 kr. pr. dag at glemme fødselsdagskage, 875 kr. ikke at have badetøfler på i bruseren og 1750 kr. for at efterlade snus nogen som helst steder.

Annonce:

Hvis en spiller får rødt kort i en kamp, så skal vedkommende tage hele spillertruppen med ud at spise inden for fire uger ...

Ezri Konza fik to udvisninger sidste sæson, kan det oplyses til sultne Villa-spillere.

Du kan se hele bødelisten herunder og trøste dig med, at spillerne i Aston Villa har råd til de hampre priser ...

Aston Villa indleder sæsonen i Premier League lørdag den 6. august ude mod oprykkerne fra Bournemouth.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: