Stjernernes koner går amok: Du ligner lort!

'Du er en rigtig groupie-kælling. At du spiser med din store fede mave, lol'.

Der blev ikke lagt fingre i mellem, da Candice Brook, kæreste til Manchester Citys Leroy Sané, kanaliserede alt sit raseri ud over sms-tasterne. De aggressive beskeder blev sendt til holdkammerat Riyad Mahrez' hustru Rita Mahrez.

Det endte ud i en uværdig sms-krig mellem de to fodboldfruer, der har skabt frygt for ballade i truppen, særligt forud for klubbens julefest i næste måned. Det skriver engelske The Sun.

Candice Brook nøjedes nemlig ikke med verbale tilsvinere, men formulerede også, hvad der kunne opfattes som en opfordring til, at de to lader næverne tale.

- Jeg er i bedre form, end du nogensinde har været! Så kom til mig i Manchester, tykke! Jeg tager den ikke over sms, baby girl, lød den slet skjulte trussel.

Candice Brook er model og har tidligere været i et forhold med rapper Chris Brown, inden hun mødte City-spilleren. Her ses hun på en festival i New Orleans i 2015. Foto: Johnny Nunez

Kælling, jeg er fra LA!

Rita Mahrez har angiveligt været meget oprørt over den hårde tone og har endda også overvejet at hyre sikkerhedsfolk til den før omtalte julefest, hvis ting skulle komme ude af kontrol.

Kimen til konflikten blev lagt, da det viste sig, at Rita Mahrez var blevet set på en natklub i selskab med bokseren Deontay Wilder, hvis forlovede er en nær ven af Candice Brook.

Derfra tog 32-årige Brook bladet fra munden. Hendes groupie-bemærkninger fik Mahrez til at svare tilbage med, at Brook 'ligner en lille dreng' og skal 'tage parykken af'.

Brook skød igen med det skarpeste, hun kunne. Polemikken fortsatte i samme tone, hvor hendes egen fysiske form og sundhed blev fremhævet, samtidig med at engelske Mahrez' former og fedme blev udsat for hån.

- Bitch, jeg er fra LA! Min hud er stram! Jeg træner hver eneste dag. Spiser sundt hver dag. Jep, mine bryster er flade og uden implantanter. Ikke noget falsk lort. Jeg er i bedre form, end du nogensinde har været! Kom til mig i Manchester. Du snakker for meget, svarede den 23-årige tyskers kæreste gennem to år til Rita Mahrez, hvorefter hun fortsatte med at foreslå en fysisk konfratation.

- Tror du, jeg er bange for dig, gamle kvinde? lød comebacket fra Rita Mahrez.

Det fik ikke overraskende SMS-korrespondancen til yderligere at eskalere i perfiditet.

- Gammel ja, men min krop er bedre end din. Nah boo, jeg er i fitness-centeret. Alt, du kan tale om, er penge. Du kan ikke klæde dig ordentligt. Du ligner lort. Du kan ikke engang tage i fitness-centeret.

Derfra blev der blandt andet svaret igen med, at Brook er en 'puma' af en guldgraver, og det blev hævdet, at Sanés mor ikke stolede nok på hende til at lande hende gifte sig med ham uden en aftale om særeje eller på engelsk 'prenup'.

Leroy Sané var rygtet til Bayern München i sommer, og meget var angiveligt faldet på plads, da han pådrog sig en knæskade i Community Shield. Siden har han brugt sæsonen på skadesbænken. Foto: Paul Currie/BPI/Shutterstock

Efterfølgende har alle i truppen ifølge The Sun haft gang i en samtale over WhatsApp, hvor de i fællesskab er kommet frem til, at det er den den knæskadede Sanés kæreste, der har været aggressoren.

Ifølge en af The Suns kilder har de to kolleger i centrum selv taget en snak med hinanden og forsøgt at lægge låg på konflikten.

