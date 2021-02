Stjernetræner udsat for uhyggeligt tyveri

Carlo Ancelotti og hans familie blev fredag udsat for tyveri i hjemmet i Crosby, hvor to maskede indbrudstyve trængte ind i Everton-managerens hus, og kom derfra med et pengeskab.

Flere medier skriver, heriblandt SkySport, at det ikke er sikkert, at Ancelotti var til stede i huset, da indbruddet fandt sted.

Merseysides politi fik anmeldelsen 18:30 lokal tid og efterlyser oplysninger til det stjålne pengeskab.

I udmeldingen stod der, at italienerens datter forstyrrede indbrudstyvene, hvilket fik dem til at flygte fra stedet.

Beboerne i huset er efter sigende uskadte, og eftersøgningen er i gang mod de to indbrudstyve.

Carlo Ancelotti og Everton-mandskabet møder Fulham på hjemmebane søndag aften.

Ny ballade: - Undret mig siden han kom

Overgiver sig: Nu er hun bedst

VM får vokseværk