Støtter voldtægtsanklaget stjerne

Benjamin Mendy blev tilbage i august anklaget for at have begået fire voldtægter og et seksuelt overfald.

Den franske venstreback blev med det samme suspenderet i Manchester City og har siddet i et 'kategori B' fængsel i Liverpool.

Tirsdag måtte City-backen konstatere, at de oprindelige fire tiltaler er blevet udvidet med yderligere to, så der nu hænger seks voldtægtsanklager samt en anklage for et seksuelt overfald over hovedet på den 27-årige franskmand.

Efter det tirsdag kom frem, at Mendy blev anklaget for yderligere to voldtægter, var hans tidligere holdkammerat fra Marseille Mario Lemina ude på Instagram og sende støtte afsted mod Benjamin Mendy.

Artiklen fortsætter under billedet..

Her kan Leminas opslag ses. Foto: SCREENDUMP

Den tidligere Juventus- og Southampton-spiller lagde et billede op af Mendy og havde lavet fire såkaldte emojis, der indikerede en stærk arm.

Leminas opslag har vakt en del røre på sociale medier, hvor mange mener, at det er kontroversielt at støtte en person, der er anklaget for seks voldtægter.

Mario Lemina kom til Nice i sommer fra Southampton, efter han havde været udlejet i to sæsoner i træk til henholdsvis Galatasaray og Fulham.

Mario Lemina i aktion for Nice, der har haft stor succes i den franske Ligue 1 i denne sæson. Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix

