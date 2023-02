Stopfodret med nye planer: Det hele skal gynge

Sean Dyche fik banket håbet tilbage i Evertons fans med en sejr over Arsenal, og den nye sherif har afsløret, at netop de bliver nøglen i kampen om at komme fri af Premier Leagues bund-sump

Evertons nye cheftræner understregede tesen om, at forandring kan skabe nye resultater.

Første opgave for Sean Dyche var på papiret en ubarmhjertig en af slagsen, men alligevel gjorde bundproppen det umulige og slog titelkandidaterne fra Arsenal med 1-0.

Lidt af en sensation, når man kaster et blik på de mandskabers individuelle formkurver.

Den tidligere Burnley-boss holder imidlertid fødderne på jorden. Maratonet er først lige begyndt.

- Selvfølgelig kører jeg hjem og tænker 'hvilken start', men jeg er ikke naiv. Vi skal blive ved med at arbejde og forbedre os, forklarede Sean Dyche efter sejren over Arsenal ifølge BBC.

Den nye mand fik da også at mærke, hvilket sæde han er landet i. Op til kampen proteserede Everton-fansene over klubbens ledelse, og under begivenhederne fløj et fly over stadion med et kritisk budskab på et banner.

- Fansene kommer til at betyde alverden for os. Jeg har været her (på Goodison Park, red.), når det gynger. Det gyngede i dag (lørdag, red.), og det hele skal gynge, men vi skal give fansene noget igen.

Anderledes dårlig var stemningen blandt Arsenal-spillerne. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

- Vi har forsøgt at klemme fem ugers træning ind i en uge, og vi har givet spillerne meget information. Det har de accepteret, fortsætter Dyche.

Everton har ikke nydt duften af en sejr i 105 dage, mens vi skal tilbage til 4. september sidste år for at finde Arsenals seneste nederlag i Premier League.

Derfor var det også nummer 17, der fik skovlen under nummer 1 lørdag eftermiddag.