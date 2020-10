Stoppede for et år siden: Nu vil Chelsea bruge ham igen

Chelsea tager ingen chancer i disse covid19-tider.

London-klubben har registreret 38-årige Petr Cech i den trup, som de har indsendt til Premier League - på trods af at den tjekkiske målmand stoppede sin karriere for over et år siden!

Hans sidste kamp var for Arsenal i Europa League-finalen mod Chelsea i maj 2019. Efter den tabte finale hængte han målmandshandskerne på hylden og startede et nyt job som teknisk rådgiver i Chelsea.

Derfor troede mange nok også, at der var tale om en fejl, da den tjekkiske målmandslegende pludselig stod på den liste, der tirsdag kunne ses på Premier Leagues hjemmeside.

Men der er faktisk en god forklaring.

Chelsea vil være på den sikre side, hvis flere af klubbens normale målmand bliver ramt af corona.

- Petr Cech er inkluderet i truppen som en nødløsning på målmandsposten. Det er skridt, der er taget på grund af den ekstraordinære situation, som covid19-krisen i øjeblikket forårsager, skriver Chelsea på deres hjemmeside.

Petr Cech har ikke fået en spillerkontrakt og træner heller ikke med førsteholdet.

Planen er, at han skal træne uden for førsteholdsboblen og holde sig klar, hvis uheldet skulle være ude, og Chelsea skulle blive ramt af en større omgang corona.

Meget skal dog gå galt, for at Petr Cech får et bemærkelsesværdigt comeback i den klub, hvor han mellem 2004 og 2015 fejrede store triumfer.

I Chelsea-truppen er der i forvejen tre målmænd - Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga og Willy Caballero - så vi skal næppe regne med at se Cech i aktion igen, selvom nogle Chelsea-fans nok vil mene, at han stadig er bedre end både Kepa og Willy...

Frank Jensen mister Tour de France-post

Ny ydmygelse: Udeladt af truppen

Dumt rødt kort