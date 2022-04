Stopper efter 22 år: - Min datter fik dødstrusler

- Min datter fik dødstrusler.

Det fortæller en åbenhjertet Mike Dean i et stort afskedsinterview med britiske BBC.

I interviewet mindes Mike Dean en speciel episode fra sin lange karriere. En episode, som har bidt sig fast i den ellers erfarne dommer.

I en kamp mellem Fulham og West Ham i 2021 uddelte han et rødt kort til Tomas Soucek. Et kontroversielt rødt kort, som senere blev underkendt.

Hændelsen fik fansene til at rase mod den engelske dommer, og truslerne tog til.

- De sagde, at de vidste, hvor vi boede, og at de ville bombe vores hus. Det var meget slemt, siger han.

Situationen med West Ham-spilleren Tomas Soucek udviklede sig dramatisk for dommeren Mike Dean. Foto: Clive Rose/Ritzau Scanpix

Dean fortæller også, at det engelske politi blev involveret, og efterfølgende passede de på dommeren og hans familie.

- Min familie var meget påvirket i flere uger, siger Mike Dean.

- Jeg er en rimelig stærk person, men somme tider kan jeg være svag. Jeg var nødt til at være stærk for min familie i den periode. Det var hårdt.

Den verdenskendte dommer

Mike Dean er et af de mest velkendte ansigter i fodboldens verden, hvor han blandt andet var kendt for sin lidenskabelige og farverige personlighed.

I de seneste par år har der jævnligt floreret billeder og videoer på de sociale medier af den fodboldelskende Dean, som selv var fast fodboldfan på tribunerne, når fritiden tillod det.

53-årige Dean fortæller til BBC, at han vil savne fodbold fra næste sæson, hvor han må se til fra tilskuerpladserne.

- At være i den position, som jeg har været i så længe og dømme det bedste fodbold nogensinde. At have den bedste plads i huset hver uge og ikke skulle betale for det ... det er ideelt.

Mike Dean er den dommer, som har givet flest røde kort i Premier League. 114 er det blevet til. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Englænderen har med sine mange års erfaring dømt adskillige kampe, hvor legendariske spillere var på banen. Nogle af hans egne favoritter, som han har dømt over, er blandt andre Arsenal-legenderne Thierry Henry, Dennis Bergkamp og Patrick Vieira.

Den fodboldelskende Mike Dean blev officielt Premier League-dommer i 2000 og går nu på pension efter 22 år som topdommer i ligaen.