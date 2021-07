Stoppet af burger-afhængighed

McDonalds, burgere og take away-mad gjorde, at Anderson aldrig blev verdens bedste fodboldspiller, siger tidligere holdkammerat

Brasilianske Anderson vandt fire Premier League-titler og et enkelt Champions League-trofæ i sin tid i Manchester United.

Men selvom han kom til som 19-årig i 2007 og først forlod klubben igen i 2015 blev det kun til 105 kampe for United, og nu forklarer den daværende holdkammerat Rafael hvorfor.

- Han var alt for glad for take away-mad og specielt hamburgere, siger Rafael i Daily Mirror.

Han beskriver det som en form for afhængighed, som også viste sig på vej hjem fra træning.

- Anderson var skør, men jeg elskede ham. Vi kunne være på vej hjem fra træning og køre på motorvejen, og så hørte du ham pludselig råbe 'McDonalds, McDonalds' i det øjeblik, hvor vi kørte forbi.

Anderson og Rafael i United i 2013. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

- Hvis han havde været en seriøs sportsmand, så tror jeg, at han havde været verdens bedste fodboldspiller.

- Han kunne gøre de mest utrolige ting med en fodbold og spillede som regel uden nerver og stressede aldrig. Jeg ved ikke, om han nogensinde tog noget seriøst, for han elskede bare livet på den afslappede måde, siger Rafael, der også forlod United i 2015 og siden var fem år i Lyon og nu er på kontrakt i tyrkiske Basaksehir.

Anderson blev i 2014 udlejet til Fiorentina, inden han i 2015 forlod United endeligt til fordel for hjemlandets Internacional, hvor han var til 2018, inden karrieren sluttede i 2020 med et par sæsoner i tyrkiske Adana Demirspor.