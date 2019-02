Stor dansker-ros trods nyt nederlag: - Han er fantastisk

Jonas Lössl og Huddersfield gik igen fra banen med et nederlag, men den danske landsholdsreserve imponerede mod Newcastle og scorer næsten topkarakter i lokalt Huddersfield-medie

Huddersfield er så godt som rykket ud af Premier League, men midt i tristessen er der et dansk lyspunkt.

Landsholdsreserven Jonan Lössl viste som en af få hos bundproppen Premier League-klasse, da Huddersfield lørdag tabte 0-2 til Newcastle.

I alt 32 forsøg havde nordenglænderne i løbet af de 90 minutter, men kun to gange fik de passeret Lössl, der ikke kunne lastes scoringer.

Tværtimod forhindrede han endnu større nederlag og bliver i det lokale Huddersfield-medie ExaminerLive rost for sin indsats på St. James' Park.

'Jonas Lossl fantastic', konstaterer mediet i sin overskrift og giver den tidligere FCM-målmand et flot nital på en skala, der går fra et til ti.

'Lavede nogle fantastiske redninger og ingen bedre end den, der forhindrede Pérez i at score i 1. halvleg. Havde ingen chance ved målene', skriver ExaminerLive om den 30-årige dansker.

Jonas Lössl havde en travl eftermiddag i Huddersfield-målet mod Newcastle. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Huddersfield har ikke vundet en kamp siden november og blot hentet et sølle point i de seneste 14 Premier League-kampe. Danskerklubben er i frit fald, og Mathias 'Zanka' Jørgensen havde endnu en udfordrende eftermiddag i midterforsvaret.

Landsholdsstopperen havde det svært over for målscorer Salomón Rondón og får karakteren fem for sin indsats. Det samme får indskiftede Philip Billing.

Huddersfield skiftede i starten af året manager, men det har ikke haft nogen synlig effekt. Jan Siewert har tabt sine fire første kampe og med 11 point er Huddersfield isoleret i bunden af Premier League.

Klubben har 14 point til redning med 11 runder igen.

Stor nedtur: Tottenham og Eriksen misser gylden chance

Se også: Ronaldo hånet af tv-vært

Superligaen Indefra: Hemmelig aftale med FCM-stjerne

Husker du Højer, 'Mini' og Bechara? Her er Superligaens frisparkskonger