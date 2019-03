Stor forandring på vej i Manchester United

Manchester United har i de seneste år haft klubbens næstformand Ed Woodward som ansvarlig for det sportslige område, selvom han i forvejen også har nok at se til på det kommercielle område i klubben.



Men nu ser det ud til, at klubben er på jagt efter en person, som kan varetage rollen som sportsdirektør af en art. Det fortæller Woodward ved den seneste udmelding til klubbens investorer.



Det skriver Manchester Evening News.



- Med hensyn til en fodbolddirektør, så har der været skrevet meget om det, og jeg vil sige, at vi er i øjeblikket i gang med at kigge på vores strukturer, og vi skal undersøge, hvordan vi kan styrke os. Alle områder er noget, som vi kigger på, siger han og fortsætter:



- Vi har lavet en del ændringer på fodboldområdet de seneste fire eller fem år. Det er særligt omkring akademiet, hvor vi har investeret ekstra, og vi ser kvaliteten af det komme nu. Men i den overordnede sammenhæng er vi på udkig efter en fodboldchef-rolle og måder, hvor vi kan gøre os stærkere, lyder det fra Woodward.



I Manchester United skal de desuden have fundet ud af, hvem der skal være manager for klubben i den kommende sæson.



De er desuden stadig med i Champions League, hvor de skal møde Barcelona i kvartfinalen, og i Premier League er de på femtepladsen med to point op til Arsenal på fjerdepladsen, der giver direkte adgang til næste sæsons Champions League.

