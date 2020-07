Stor karantæne for tribune-skænderi

Den engelske landsholdsspiller Eric Dier er blevet idømt fire spilledages karantæne og en bøde på 40.000 britiske pund. Det svarer til 329.000 danske kroner.

Straffen er en konsekvens af, at Tottenham-spilleren klatrede op på tilskuerpladserne og konfronterede en tilskuer efter sit holds pokalexit mod Norwich tilbage i marts.

Da spillerne var på vej ud af banen efter nederlaget, opdagede Dier, at hans bror blev forulempet af en anden Tottenham-fan på tribunen.

Dier hoppede resolut over banden og klatrede adskillige rækker op ad tribunen for at konfrontere tilhængeren.

Episoden blev filmet med mobiltelefoner af andre tilskuere og blev efterfølgende delt flittigt på sociale medier.

Mødet mellem den skuffede spiller og tilhængeren udviklede sig ikke til mere end skænderi og gestikulationer.

Efter en kort undersøgelse valgte politiet også at droppe sagen.

Se også: Chelsea presser rivaler