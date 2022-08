Stor Liverpool-skuffelse

Jürgen Klopp og co. må vente lidt endnu med at juble over en sejr i denne sæson.

Mandag spillede Liverpool for anden gang i lige så mange kampe i Premier League uafgjort, da det hjemme mod Crystal Palace endte 1-1.

Liverpool dominerede ellers i lange perioder, men kunne ikke omsætte overtaget til tre point. Til gengæld vil Crystal Palace nok opfatte pointdelingen som en lille sejr.

Forud for mandagens kamp havde London-holdet tabt de seneste ti opgør mod Liverpool.

Joachim Andersen spillede som vanligt hele kampen for Crystal Palace og kom for alvor i fokus kort inde i anden halvleg. Her endte den danske midtstopper i karambolage med Darwin Nunez, som endte med at blive vist ud med et direkte rødt kort.

Annonce:

Andersen skubbede først Nunez i ryggen, hvorefter uruguayaneren vendte sig om og endte med at slå hovedet ind i Andersens ditto, så danskeren en smule teatralsk røg bagover og i jorden. Andersen endte med også at få et gult kort for episoden.

Salah og Liverpool skuffede. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Før det stod der ikke overraskende Liverpool på det meste i første halvleg. Hjemmeholdet sad tungt på bolden, men kæmpede med at få nedbrudt den mur, Joachim Andersen og resten af Crystal Palace-defensiven havde fået sat op.

Det kom derfor også lidt ud af ingenting, da gæsterne kom på 1-0. Efter et tungt Liverpool-pres slog Crystal Palace kontra.

Målmand Vicente Guaita sparkede, med hvad der egentlig bare lignede et forsøg på at få bolden ud af feltet, bolden hen til Eberechi Eze. Han tørrede Fabinho, og så blev Wilfried Zaha sendt i dybden med en stikning.

Zaha holdt sig lige præcis på den rette side af Liverpools bageste mand og endte med køligt at sparke bolden forbi Alisson til 1-0.

Liverpool anlagde også et tungt pres i anden halvleg, men efter lidt over ti minutter led comebackdrømmen et knæk, da Darwin Nunez blev vist ud.

Annonce:

Men så tog Luiz Diaz sagen i egen hånd. Fra kanten af feltet hamrede colombianeren bolden ind til 1-1, og så summede Anfield igen.

Mohamed Salah og co. lugtede blod og belejrede Crystal Palace-feltet, men det gav også muligheder i den anden ende, og det var gæsterne, der i kampens slutfase havde de største muligheder for at lave et vindermål.

Danmarks største Liverpool-fan bor i et unikt Liverpool-hus - se alle billederne her.