Stor Madrid-avis insisterer: Real vil have Eriksen for en slik

Christian Eriksens skrøbelige kontraktsituation i Tottenham har fået Real Madrid på stikkerne. Og i særdeleshed de aviser, der dækker klubben på tætteste hold.

Madrid-avisen AS skriver således, at klubbens præsident, Florentino Perez, arbejder på at gøre Eriksen til den første danske Real Madrid-spiller, siden Thomas Gravesen takkede af i 2006.

Det er netop Eriksens kontraktudløb i sommeren 2020, der har fået Real Madrids ledelse til at tro på, at der kan laves en aftale med Tottenhams ellers notorisk stædige og krævende bestyrelsesformand, Daniel Levy.

Florentino Perez og Daniel Levy har da også en vis forhistorie med hinanden, der måske kan bløde forhandlingerne lidt op - eller det modsatte.

I 2012 hapsede kongeklubben Luka Modric i Tottenham, og ved samme lejlighed indgik de to klubber et strategisk samarbejde, som både skulle omfatte spillere, træning og kommercielle aspekter.

Allerede året efter kom det partnerskab i effekt, da Real Madrid gjorde Gareth Bale til verdens dyreste spiller og sendte mere end 700 millioner kroner til den engelske hovedstad.

Så mange penge får Tottenham ikke for Christian Eriksen, hvis danskeren fortsat afholder sig fra at underskrive det kontrakttilbud, som klubben præsenterede ham for i december.

Med blot 18 måneder tilbage af kontrakten er hans værdi allerede faldet betragteligt, og ifølge AS forventer Real Madrid, at Eriksen kan fås for en rimelig pris til sommer, hvor der blot er 12 måneder til, at den danske kreatør kan forlade Tottenham kvit og frit.

Samtidig skriver Independent, at der allerede skulle være etableret kontakt mellem parterne.

De nævner desuden Bayern München som et alternativ, men ifølge avisens kilder vil Eriksen foretrække at blive i Tottenham, hvis ikke et skifte til Real Madrid eller Barcelona kan blive til virkelighed.

Ifølge engelske Evening Standard er den tidligere Ajax-spiller dog glad for at være i London, og derfor har Tottenham ikke opgivet håbet om, at han vælger at sige ja tak til en fordobling af lønnen. I så fald vil han være en af de absolut bedst betalte spillere i klubben.

Til gengæld skulle Barcelonas interesse være stilnet en anelse af. Det kan du læse mere om her:

Christian Eriksen fejrer sin scoring til 3-0 mod Real Madrid på Wembley Stadium i sidste sæson. Foto: AP

