Stor overraskelse: Afbrændere koster City dyrt

Med sejren over Arsenal i seneste runde stemplede Manchester City for alvor ind i den engelske mesterskabskamp. Lørdag smed City dog point med 1-1 ude mod Nottingham Forest.

Med Arsenals sejr over Aston Villa tidligere lørdag betyder det, at London-klubben igen topper tabellen. Holdet har to point mere end City, som endda har spillet en kamp mere.

City-holdet dominerede stort set hele kampen i Nottingham, men brændte chancer blev kostbare.

Det engelske mesterhold har flere spillere, som på egen hånd kan afgøre kampe. Denne gang blev det et fremragende langskud fra Bernardo Silva, som i første halvleg sendte City på sejrskurs.

Målmand Keylor Navas var ikke i nærheden af at stoppe Bernardo Silvas drøn fra 20 meter i første halvleg. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Manchester City fortsatte med at presse på og sidde tungt på spillet, men flere spillere kommer formentlig til at sove skidt i nat efter store afbrændere.

Annonce:

Forest var kun sjældne gæster omkring Citys felt, men da Pep Guardiolas tropper forsømte at udbygge føringen på de gode chancer, holdet tilspillede sig undervejs, var spændingen intakt hele vejen.

Mod slutningen af kampen satsede hjemmeholdet med lidt offensive indskiftninger, og det gav pote seks minutter før tid.

Chris Wood stod helt fri på bagstolpen og kunne let omsætte en tværpasning til 1-1. En gigantisk bet for City, som ellers lige var kommet på omgangshøjde med Arsenal i tabellen med sejren i seneste runde.

Et desperat tryk i slutfasen gav ikke et sejrsmål, og dermed mistede City et skridt i mesterskabskampen.

En endnu senere udligning sørgede for, at Thomas Franks danskerkoloni i Brentford fik 1-1 i hjemmekampen mod Joachim Andersen og Crystal Palace. Vitaly Janelt sørgede for det ene point i seks minutters tillægstid.

Everton, Bournemouth og Fulham snuppede alle 1-0-sejre i opgørene mod henholdsvis Leeds, Wolverhampton og Brighton.

Samme cifre vandt bundproppen Southampton højst overraskende med i udekampen mod Chelsea. Kampen blev skæmmet af et grimt uheld, da Chelseas César Azpilicueta blev sparket i hovedet og længe var til behandling.

Den spanske forsvarsspiller kunne iført iltmaske efter ti minutters behandling på banen dog vinke til fansene, som klappede ham ud.