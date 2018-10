Stor politiindsats: Spionbus skal redde City i Liverpool

Manchester City har ikke glemt balladen fra sidste sæson, da klubbens spillerbus måtte kæmpe sig gennem Liverpools gader, mens den blev torpederet af ølflasker og røgbomber.

Det skete før CL-kvartfinalen i april mellem Liverpool og City, og det vil City gerne undgå sker igen, når klubben på søndag gæster Anfield til topkamp i Premier League.

Derfor har City installeret 15 spionkameraer rundt på spillerbussen, der skal hjælpe politiet med at fange potentielle angrebsmænd. HD-kameraerne kan rotere 360 grader og zoome ind og ud.

City har holdt møder med politiet i Liverpool for at sikre, at busangrebet ikke gentager sig. Samtidig har man valgt en ny rute til stadion, så bussen ikke kommer forbi The Arkles Pub, der er et populært mødested for Liverpool-tilhængere.

Politikommissær i Liverpool Dave Charnock bekræfter ifølge The Guardian, at man vil øge politistyrken på søndag.

- Alle involverede arbejder hårdt for, at det ikke gentager sig. Der vil være yderligere betjente til stede, både uniformerede og civile, siger han.

Citys manager, Josep Guardiola, var rasende efter busballaden i april. City tabte kampen 0-3 og røg efter returopgøret ud af CL-turneringen. Han modtog efter kampen en undskyldning fra Liverpool-manager Jürgen Klopp.

- Jeg forstår det virkelig ikke. Vi prøvede at undgå sådan en situation. På Liverpools vegne må jeg undskylde, sagde Klopp.

Et vindue blev smadret på spillerbussen, og klubben måtte bringe en ny bus ind til at køre spillerne hjem fra kampen.

Politiet påbegyndte efterfølgende en undersøgelse, men det lykkedes ikke at sigte én eneste person på grund af for dårlig overvågning.

Liverpool fik en bøde af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på 17.500 pund (cirka 150.000 kroner).

Manchester City og Liverpool er med 19 point helt lige i toppen af Premier League. City formåede ikke at vinde på Anfield i sidste sæson, men vandt mesterskabet 25 point foran Liverpool, der endte som nummer fire.

