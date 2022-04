Stor ros til Eriksen: - Det er ikke fair

Christian Eriksen er for alvor tilbage i omdrejninger for Brentford efter sit kollaps sidste sommer.

Siden sin debut i slutningen af februar mod Newcastle er den danske stjerne startet klubbens seneste fire opgør. Her er det blevet til samme antal sejre, et mål og en smuk assist til Ivan Toney.

Lørdag skal Christian Eriksen og Brentford igen i aktion, når de gæster nedrykningstruede Watford i Premier League. Til opgøret har klubbens cheftræner, Roy Hodgson, et vågent øje på danskeren, som han gerne vil forsøge at lukke ned:

- Når han får tid på bolden og mulighed for at kigge op, og der er plads, så kan Christian se og levere den nødvendige aflevering. Det bliver meget vigtigt, at vi forsvarer som en enhed, så vi mindsker tiden og pladsen, og forhåbentligt holder Eriksen fra at have bolden, siger Roy Hodgson.

Selvom Roy Hodgson er fuld af beundring overfor Christian Eriksen, og har et skarpt fokus på at stoppe ham i lørdagens opgør, så har den erfarne manager også flere fokuspunkter:

- Det er ikke fair overfor Brentford (at kalde Eriksen deres eneste trussel, red.), fordi de spiller rigtig godt og er en stærk enhed. Han har gjort dem stærkere, men jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at hvis vi nulstiller Eriksen, så vil de andre ikke være i stand til også at levere en god præstation, siger den 74-årige manager.

Christian Eriksens præstationer på grønsværen er heller ikke gået ubemærket hen. Flere engelske klubber lurer angiveligt på danskeren, som har kontraktudløb med Brentford til sommer.

Forud for kampen mod Watford satte klubbens cheftræner, Thomas Frank, ord på hans iver efter at beholde Christian Eriksen også i den kommende sæson.

