Stor transfer-plan: Højbjerg i bytte?

Ifølge Football Insider vil Tottenham tilbyde Southampton en byttehandel i bestræbelserne på at få fingre i Pierre-Emile Højbjerg

Pierre-Emile Højbjerg står højt på Tottenhams ønskeliste denne sommer.

Og klubben har en plan klar for, hvordan danskerens underskrift skal komme i hus, skriver Football Insider.

Således mener det engelske medie at vide, at højrebacken Kyle Walker-Peters, som er røget ud i kulden i klubben, skal indgå i en byttehandel med Højbjerg.

Kyle Walker-Peters nåede at få spilletid i et enkelt opgør mod Burnley, inden coronakrisen brød ud. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Fik ikke chancen

Mange klubber antages at benytte sig af lignende transfer-metoder, efter en god sjat af de forventede tv-indtægter er gået tabt som følge af konsekvenserne af coronavirus.

Walker-Peters har været udlejet til konkurrenterne fra Southampton siden januar og ventes ikke at komme til at spille en rolle, når han vender retur.

I et interview til Southamptons hjemmeside fortæller backen, at han ikke regner med særligt meget spilletid under Mourinho.

- Da Mourinho kom til, fik jeg en enkelt kamp, men jeg fik aldrig rigtig chancen i en rotation med Serge Aurier i to-tre kampe ad gangen, siger han til hjemmesiden.

- Men det er manageren, der tager beslutningen. Det var hans valg, så det er fint, siger han videre.

En byttehandel giver på flere punkter mening mellem Højbjerg og højrebacken.

Danskerens kontrakt udløber nemlig til sommer, hvorfor man i Southampton sikkert vil være fristede til at få valuta for klubanføreren, inden han kan gå kvit og frit om et år.

Tottenham må forventes at skulle lægge en sum penge oven i byttehandlen, da markedsværdien på Pierre-Emile Højbjerg overstiger Kyle Walker-Peters.

24-årige Højbjerg kom til Southampton i 2016 efter sine fire sæsoner for de tyske giganter Bayern München.

