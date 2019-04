Stor triumf: Liverpool-stjernen er Premier Leagues bedste

Liverpools Virgil van Dijk vinder prisen for årets spiller i Premier League.

Det er den engelske spillerforening, PFA, der uddeler prisen, hvor spillere fra 92 klubber i England stemmer på hinanden.

- Det er meget svært at sætte ord på. Jeg tror, at det er den største hæder, man kan få som spiller. At blive stemt på af dem, man spiller mod hver weekend. Jeg er meget stolt, siger forsvarsspilleren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Liverpools 27-årige hollænder er den første forsvarsspiller siden John Terry i 2005, der vinder prisen.

Van Dijk kom til klubben i januar sidste år fra Southampton for 75 millioner pund - svarende til knap 650 millioner kroner. Det er det dyreste, en forsvarspiller nogensinde er blevet solgt for.

Med Van Dijk i spidsen har Liverpool holdt buret rent 19 gange i sæsonen og blot lukket 20 mål ind, hvilket er færrest i Premier League.

Den fjerde hollænder

Manchester Citys 24-årige kantspiller Raheem Sterling vandt prisen for bedste unge spiller.

De andre nominerede foruden van Dijk til årets spiller var Sterling, Sergio Agüero og Bernardo Silva fra City, Liverpools Sadio Mane og Chelseas Eden Hazard.

Tidligere Liverpool-vindere tæller Ian Rush, Kenny Dalglish, John Barnes, Steven Gerrard, Luis Suárez og sidste års vinder Mohamed Salah.

Van Dijk er den fjerde hollænder til at vinde prisen efter Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy og Robin van Persie.

Prisen er blevet uddelt siden 1974, hvor Leeds' forsvarsspiller Norman Hunter vandt.

Året efter vandt den tidligere Esbjerg- og Randers-træner Colin Todd prisen.

Se også: Nyt drop koster dyrt for Manchester United i topbrag

Se også: Bendtner ydmyget foran Hareide

Se også: Kæmpe forløsning: - Nu går vi efter Europa

'Skraldemanden' fra Vejle: Undskyld! Det er godt nok noget lort, jeg har lavet

Hjemme hos Braithwaite: Ronaldos hus var også ledigt

Topscorer ramt af stress: Måtte ringe 112