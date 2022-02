Stor United-skuffelse

Som flere andre gange i sæsonen havde Manchester United svært ved at holde niveauet gennem en hel kamp, og det udnyttede Southampton til at snuppe et point på Old Trafford.

En tidlig scoring i anden halvleg af gæsterne udlignede Uniteds føring, så kampen endte 1-1.

Med det ene point forbliver United uden for top-4, selv om holdet er a point med West Ham på fjerdepladsen.

Ralf Rangnicks hold kom ud med god energi og lykkedes ofte med det høje pres, som er den tyske træners signatur.

Samtidig var hjemmeholdet effektivt, når der opstod kontramuligheder. Cristiano Ronaldo var tæt på tidligt, da han runden keeperen, men fik sit skud stoppet, inden bolden nåede målet.

Stoppes kunne til gengæld Jadon Sancho ikke, da han afsluttede et fremragende kontraangreb midtvejs i halvlegen.

Marcus Rashford blev stukket i dybden i højre side, inde foran mål rykkede Sancho sig fri, og han kunne let sætte tværpasningen i mål.

Scoringen vækkede gæsterne. Southampton kom langt bedre med i kampen og kom frem til flere gode chancer. David De Gea snuppede dog, alt der kom hans vej.

Det gjorde han imidlertid ikke få minutter efter pausen.

Che Adams blev spillet fri til afslutning i feltet, og med et velplaceret skud sendte han udligningen ind via indersiden af stolpen.

United har generelt haft svært ved at spille to gode halvlege i samme kamp i denne sæson. Det samme var tilfældet lørdag.

Gæsterne havde mindst lige så gode muligheder for at komme i front som United, hvis defensiv absolut ikke var dirkefri.

Især anfører Harry Maguire så skidt ud i mange situationer, men United undgik at indkassere flere mål.

Faktisk var Maguire tæt på at blive matchvinder i tillægstiden på et hovedstød, men Fraser Forster diskede op med en pragtredning.