Store følelser: Højbjerg-besked deler vandene

Tottenhams spillere har været meget stille siden søndagens nederlag mod West Ham, der var klubbens femte nederlag i seks Premier League-kampe.

Danske Pierre-Emile Højbjerg gav tirsdag lyd fra sig på Instagram, og det vækker store følelser hos fansene.

- Vi rejser os igen. Det er, hvad vi gør. Stadig tid til at opnå store ting. Kom nu, skriver Højbjerg og sætter på uskyldig vis sindene i kog.

- Endelig er der nogen, der giver lyd fra sig efter en række dårlige resultater, lyder det fra en fan.

- Giv ham armbåndet allerede. Han er den største leder, vi har, og han har endda ikke været her et år endnu, lyder det fra en anden.

- Hvilken mand! Han bør være vores anfører.

- Hvorfor er han den eneste, der tager ansvar.

- Pinligt, at denne fyr, er den mest undskyldende over for fansene, og den største leder vokalt, når han har været her kortere tid end 99 procent i truppen og aldrig selv svigter med sin indsats, lyder det videre.

Men der er ikke kun positive kommentarer til danskeren.

- Han behøver helt sikkert at rejse sig selv igen helt personligt. Han har været helt fra den de seneste uger.

- Mest overvurderede spiller i truppen.

- Han kan gå med Mourinho ud ad døren, lyder det med henvisning til, at José Mourinho nu nævnes i farezonen for en fyring. Ifølge Daily Telegraph skulle han således have 11 dage til at rette op på tingene.

Onsdag aften spiller Tottenham Europa League mod østrigske Wolfsberger og efter 4-1-sejr på udebane, så ventes Tottenham at spare Pierre-Emile Højbjerg i returkampen.

25-årige Pierre-Emile Højbjerg kom til Tottenham i sommer fra Southampton efter fire år i Southampton, og efter en god start er London-klubben nu helt nede som nummer ni.

José Mourinho har rost Højbjerg til skyerne og fortalt, at han fra start har 'lignet en spiller, der har været i klubben altid'.

Succestræner trækker sig

- Størst siden Anja Andersen

Blume på topliste: 'En af de største nogensinde'

Her er Eriksen nummer et i verden i 2020

- Ikke derfor mit hår er hvidt