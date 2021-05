Store hug til Schmeichel efter selvmål

Kasper Schmeichels selvmål blev dyrt for Leicester søndag, og de engelske medier er for en sjælden gang ude med riven efter danskeren

I søndagens sidste Premier League-runde lignede Leicester længe et hold, der ville udnytte Chelseas nederlag til at snige sig med i næste års Champions League.

Desværre for Brendan Rodgers & Co. leverede Kasper Schmeichel en sjælden brøler og boksede Son Heung-mins hjørnespark i eget net. Udligningen til 2-2 blev startskuddet til et stort comeback for Tottenham, der i sidste ende vandt 4-2 efter to sene mål af Gareth Bale.

Det er da heller ikke gået ubemærket hen i England, hvor ellers bundsolide Schmeichel får drøje hug for sin indsats.

Regionalavisen LeicestershireLive udråber danskeren som Leicesters dårligste.

- Efter at levere store redninger, så Leicester vandt FA Cup'en, lavede han her den fatale fejl, da han slog et hjørnespark ind i sit eget mål med et mistimet slag. Reddede klogt fra Son kort efter, men han vil fortryde den fejl, skriver de og giver ham karakteren 4/10.

Artiklen fortsætter under billederne..

Kasper Schmeichel forsøgte at slå bolden væk for næsen af Davinson Sanchez. Foto: MIKE EGERTON/Ritzau Scanpix

Men endte i stedet med at slå bolden ind i sit eget mål. Foto: SHAUN BOTTERILL/Ritzau Scanpix

Ifølge statistikfirmaet WhoScored.com spillede Kasper Schmeichel sæsonens dårligste kamp med et snit på 5.11. Langt lavere end det personlige snit på 6.55 for hele sæsonen - og også langt under det hidtil laveste snit i 2-4-nederlaget mod Newcastle tidligere på sæsonen.

Sky Sports lod sig heller ikke imponere over indsatsen, men var dog knap så hårde som kollegerne fra LeicestershireLive. Sky Sports giver Schmeichel 6/10, men har danskeren blandt de dårligste Leicester-spillere, ligesom de også fremhæver fejlen.

- Den anden udligning kom på den mest mærkelige måde, da Schmeichel kom ud for at bokse Sons hjørnespark væk. Men under pres ramte han i stedet (Davinson, red.) Sanchez, inden bolden ramte hans knytnæve og røg i mål.

Nederlaget betyder, at Leicester må nøjes med femtepladen og Europa League i næste sæson, selvom de har befundet sig i top 4 i størstedelen af sæsonen. Kasper Schmeichel kan måske trøste sig med at være en af blot seks spillere, der har spillet samtlige minutter i denne sæson.

Det samme kan Pierre-Emile Højbjerg, der i sagens natur også spillede hele kampen på Tottenhams centrale midtbane.