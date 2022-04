Storhylder dansker efter drømmekamp

Joachim Andersen spillede en regulær drømmekamp, da Crystal Palace mandag aften slog Arsenal 3-0 i Premier League.

Den danske landsholdsspiller brillerede ved at lægge op til to scoringer, ligesom han var tæt på selv at komme på tavlen med et godt frispark.

Joachim Andersen hyldes i de britiske medier efter kampen mod Arsenal. Arkivfoto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Danskerens præstation har givet genlyd i de britiske medier, der trækker de helt store gloser og karakterer frem om Joachim Andersen.

- Joachim Andersen var sensationel, skriver Football London og langer karakteren 9/10 ud til danskeren. En karakter, som kun Wilfried Zaha kunne matche.

- Han lavede to oplæg på de første to scoringer og var en kæmpe på egen banehalvdel. Han må have høvlet frispark ind til træning og fik chancen fra 23 meter, men Aaron Ramsdale holdt hans kraftfulde forsøg, skriver mediet videre.

De sande eksperter er som altid fansene, og på Crystal Palaces hjemmeside vandt Joachim Andersen suverænt afstemningen om at blive kampens spiller.

Hele 39 procent af Palace-fansene havde kastet deres kærlighed på danskeren i lokalopgøret.

Jordan Ayew og Wilfried Zaha fik henholdsvis 17 og 15 procent af stemmerne.

Hos Sky Sports er Joachim Andersen én af i alt fem spillere, der får 8/10.

Sky hæfter sig særligt ved de to oplæg fra danskeren, hvoraf det første beskrives som rent held, mens det andet var en fryd for øjet.

Der var jubel, da Crystal Palace skilte lokalrivalerne Arsenal ad mandag aften i Premier League. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

- Ayew galoperede lige ind i en knivskarp aflevering fra Andersen, der rev Gabriel og Nuno Tavares fra hinanden, skriver Sky Sports.

Hos BBC hæfter man sig mere ved Crystal Palaces offensive folk som Mateta, Zaha og midtbanespilleren Conor Gallagher, men Joachim Andersen får den flotte karakter 8.15.

Sejren sendte Crystal Palace op på niendepladsen i Premier League. Joachim Andersen og co. har dog langt op til de helt sjove placeringer, der udløser billetter til de europæiske turneringer.

