Storhylder Eriksen: Han er magisk

Christian Eriksens norske holdkammerat i Brentford, Kristoffer Ajer, roser danskeren til skyerne, efter han ankom til et nedrykningstruet Brentford-hold

Man kunne ikke have drømt om et bedre comeback til professionel fodbold, end det Christian Eriksen har præsteret, siden han faldt om med hjertestop under EM.

Han har været med til at sikre overlevelse i Premier League for Brentford, og på landsholdet har han været dominerende, siden han kom tilbage i marts.

En indflydelse, som Eriksens norske holdkammerat i London-klubben, Kristoffer Ajer, også har bidt mærke i.

- Det er inspirerende at se. Det, at han er kommet tilbage, og gået ind i Premier League og leveret, som han har gjort... Han fortjener alt hæder. Det viser bare, hvor ekstremt dygtig og nøje han er i sit arbejde, siger han til Aftenposten.

Den norske forsvarsspiller skiftede i 2021 fra Celtic til Brentford. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Der er ingen tvivl om, at Eriksen har gjort en forskel, efter han er landet hos 'The Bees'. Han har medbragt kvalitet og erfaring fra øverste hylde til oprykker-holdet i den bedste engelske række.

- Det virker som om, han har et par sekunder mere end os andre. Han er frygteligt rolig på bolden. Hans touch sidder perfekt, og afleveringerne går præcis derhen, hvor han vil. Det er sjovt at spille med sådan en spiller, siger Kristoffer Ajer.

Men for nordmanden er det heller ikke kun på banen, at Eriksen har gjort sig bemærket hos Brentford.

- Han er en god fodboldspiller. Mægtig god. Han er også en fantastisk person uden for banen. Når han går ud på banen, er det, han bringer, magisk. Han har været lidt af en spiller at få ind (på holdet red.).

Mandag møder Brentford Manchester United på Old Trafford.

