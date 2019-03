Storklub afsløret: Sådan får de råd til stjernerne

Priserne på spillere i international topfodbold stiger og stiger som om, at der ikke er nogen ende på det. Det er nu noget, som Bayern München-præsident Uli Hoeness har adresseret ved en finans-konference.



Det melder en række medier, som blandt andet tæller tyske Bild.



Her kommer Hoeness ind på, at han har talt med Pep Guardiola, der tidligere har været cheftræner i Bayern om, hvordan de henter spillere til klubben.



- Min ven Pep (Guardiola red.) har fortalt mig, hvordan det sker. Når han vil hente en spiller til omkring 750 millioner kroner, så indsamler han en masse video med den spiller, som han gerne vil have og sender det til Sheikh Mansour, siger Uli Hoeness og fortsætter:



- Derefter får de sig en middag, hvor Pep viser videoerne, hvorefter Sheikh sender pengene - og den næste dag har han tjent pengene ind igen via olie, lyder det fra Bayern-bossen, som tilføjer, at Manchester City-ejeren bare kan hæve prisen på olien, hvis det skal være, og så er der penge til Pep.



Senest har Bayern München-præsidenten dog været ude og fortælle, at den tyske klub skal ud og lave den største investering i spillere til sommer, hvor over 1,5 milliarder kroner skulle være klar til at blive spenderet.

