Storklub bekræfter rekordhandel: Nu er han verdens dyreste målmand

Liverpool har haft den store pengepung fremme for at finde en erstatning for tyske Loris Karius i målet. For den nette sum af omkring 540 millioner danske kroner har man sikret sig brasilianske Alisson Becker hos AS Roma.

Det er blandt andet lokalavisen Liverpool Echo, der peger prisen i den retning.

- Jeg er lykkelig. Det er en drøm, der går i opfyldelse, at kunne bære så prestigefyldt en trøje fra en klub af denne størrelse. Det er et stort skridt for mit liv og min karriere, og I kan være sikre på, jeg vil give alt, jeg har, siger brasilianeren til Liverpools hjemmeside.

Handlen er en ny rekord, når det kommer til målmænd. Brasilianeren bliver med afstand verdens dyreste målmand nogensinde.

Tidligere var det landsmanden Ederson, der skiftede til Manchester City sidste år, som holdt rekordhen. Ham betalte englænderne 'blot' knap 300 millioner for.

Alisson var med at VM for Brasilien, hvor han var involveret i alle kampe. Brasilien blev slået ud af Belgien i kvartfinalen.

Han har underskrevet en seksårig kontrakt med Liverpool.

