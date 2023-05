Storklub i krise: Direktør smidt på porten

Det går ikke godt for Leeds i Premier League. Så nu har den nedrykningstruede klub besluttet at skille sig af med fodbolddirektør Victor Orta efter gensidig enighed.

Det meddeler Premier League-klubben tirsdag.

Spanske Orta tiltrådte stillingen på Elland Road i 2017 og hjalp holdet med deres længe ventede tilbagevenden til Premier League tre år senere.

Men Leeds har haft en hård sæson og ligger kun lige over nedrykningsstregen blot med en bedre målscore end Nottingham Forest.

- Jeg er dybt ked af den måde, hvorpå dette kapitel afsluttes, da Victor har været ansvarlig for nogle af de bedste øjeblikke i min tid som ejer af Leeds United, siger Leeds-ejer Andrea Radrizzani.

- Jeg takker ham og hans folk for alt, hvad de har gjort i de seneste seks år, tilføjer han.

Han peger på, at det er tid for klubben at skifte retning, og derfor forlader Victor Orta klubben.

- Jeg forstår, at tilhængere er sårede og kede af det, men nu er det tid til sammenhold. Vi har fire kampe tilbage at spille denne sæson, og når vi arbejder sammen, tror jeg på, at vi kan overleve, siger ejeren.

Leeds overvejer angiveligt også at fyre manager Javi Gracia efter blot to måneder i spidsen.

Sam Allardyce menes at være blandt navnene i puljen til at erstatte ham.

Den tidligere Watford-boss Gracia vandt tre af sine første seks ligakampe med ansvaret, da Leeds klatrede op på en 13.-plads.

Men en resultatmæssig dårlig måned i april, der talte et 1-5-nederlag til Crystal Palace og en nedslagtning på 1-6 til Liverpool på Elland Road, har gjort trænerens sæde brandvarmt.