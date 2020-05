Storklub lurer på Højbjerg: 'Helt sikkert'

Det er nok at stramme den ligefrem at kalde Tottenham for en 'danskerklub'.

Men de få danskere, som er trukket i den hvide trøje i tidens løb, har fyldt den godt ud.

Allan Nielsen skrev sig ind i historien som matchvinder i Liga Cup-finalen mod Leicester i 1999, mens Christian Eriksens små syv år i London som bekendt kulminerede med en Champions League-finale.

Og nu kan en tredje dansk midtbanespiller være på vej til Spurs.

Allerede i vinter rumlede rygterne om, at Pierre Emile Højbjerg kunne skifte Southampton og den engelske sydkyst ud med Tottenham og London.

Bliver Pierre Emile Højbjerg næste dansker på Tottenham Hotspur Stadium? Foto: DAVID KLEIN/Reuters/Ritzau Scanpix

Dengang var det dog ikke muligt at strikke en aftale sammen, men når sommervinduet åbner, vil Tottenham for alvor forsøge at hapse Højbjerg.

Sådan lyder buddet fra Alasdair Gold, der dækker Tottenham tæt for mediet Football London.

- Han er helt sikkert en spiller, Spurs overvejer. Han er kun 24, men har fire års erfaring i Premier League. Han spiller på den defensive midtbane, hvor Tottenham har brug for flere muligheder. Han har lederevner, som er noget, Tottenham har manglet. Og vigtigst af alt har han kun et år tilbage af sin kontrakt, så han går ikke rundt med et vanvittigt prisskilt, skrev Gold i sidste uge.

Ifølge Ekstra Bladets øvrige engelske pressekilder er det 'helt sikkert', at London-klubben, der har haft en rædselsfuld sæson, vil forsøge at forstærke sig med den danske midtbanekriger, der passer som fod i hose til London-klubbens behov, når José Mourinho skal have holdet tilbage på rette spor.

For selv om Tanguy Ndombele, Harry Winks og Moussa Sissoko nok står forrest i køen pt., så ligner danskeren i hvert fald en forstærkning i forhold til navne som Eric Dier og Oliver Skipp.

Og oddsene bliver ikke dårligere af, at Kyle Walker-Peters, der er udlejet fra Tottenham til Southampton, kan indgå i en handel, ligesom Pierre Emile Højbjerg har udskiftet sin mangeårige agent, Søren Lerby, men 'superagenten' Pino Zahavi, der om nogen ved, hvordan man flytter fodboldspillere.

Under coronapausen har Pierre Emile Højbjerg selv sat ord på en fremtid i Tottenham.

- Det er en stor klub, og jeg tror, at Christian Eriksen har gode minder derfra. Det vigtigste er dog, at jeg koncentrerer mig om Southampton og på genopstarten af sæsonen, så jeg kan fortsætte, hvor jeg slap. Hvad der sker i fremtiden, må man tage, som det kommer, sagde den danske landsholdsspiller for nylig til Viaplay.

