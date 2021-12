Storklub med underskud på 1,3 milliarder

Der er mange millioner kroner i at vinde Champions League. Men for Chelsea var triumfen sidste sommer ikke nok til at forhindre et rekordstort underskud.

I seneste regnskabsår, som sluttede ultimo juni, måtte London-giganterne notere et underskud på lige knap 1,3 milliarder kroner.

Det oplyser klubben torsdag, hvor årsrapporten er blevet offentliggjort.

Coronapandemien er en del af forklaringen, da det har kostet på omsætningen fra billetsalg, men det er især på transfersiden, at Chelsea har sikret sig et stort minus.

Klubbens omsætning steg samlet set med seks procent til 437 millioner pund, svarende til 3,86 milliarder kroner.

Men det opvejer ikke de øgede udgifter, som klubben har skaffet sig selv med flere dyre indkøb og dertil dyre lønpakker.

Alene på transfersiden har Chelsea et underskud på godt halvanden milliard kroner fra køb og salg af spillere.

Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech og Edouard Mendy kostede samlet set klubben næsten to milliarder kroner. Til sammenligning solgte klubben kun for omkring en halv milliard.

Den belgiske angriber Romelu Lukaku er først hentet efter afslutningen på det seneste regnskabsår. Så udgiften på omkring 850 millioner kroner for den handel tæller først med i næste regnskab.