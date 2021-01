Storklub raser: Hjerneløse idioter

Manchester United går nu ud og fordømmer den racistiske forfølgelse, som forsvarsspiller Axel Tuanzebe og angriber Anthony Martial blev udsat for på sociale medier efter onsdag aftens choknederlag til bundholdet Sheffield United, der vandt 2-1 på Old Trafford.

Tuanzebe, der spillede sæsonens første ligakamp, fik uheldigt rettet Oliver Burke's skud af 16 minutter før tid til det, der blev sejrsmålet til gæsterne, og så tog de triste reaktioner fart uden for banen.

Anthony Martial leverede en tam indsats onsdag aften, men racistiske angreb er der ingen, der fortjener, og nu går hans klub i offensiven. Foto: Peter Cziborra/AFP/ Ritzau Scanpix

Hans Instagram-profil blev overøst med abe-emojis og racistiske kommentarer, og ifølge Daily Mail skulle han senere også have slettet sin Twitter-profil efter forfølgelse.

Martial fik ligeledes en ublid medfart, og torsdag gik Manchester United så ud og bad folkene bag de sociale medier om at slette racistiske indslag fra 'anonyme, hjerneløse idioter'.

I et opslag skriver storklubben: 'Alle i Manchester United er forfærdede over den racistiske forfølgelse, vores spillere blev udsat for på sociale medier efter kampen i aftes. Vi fordømmer den på det klareste og er opmuntrede over at se andre fans gøre det samme. Manchester United har nultolerance overfor enhver form for racisme eller diskrimination.'

Axel Tuanzebe måtte angiveligt lukkes sin Twitter-profil efter racistiske angreb. Foto: Reuters/Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Samtidig opfordrer man myndighederne og de ansvarlige bag de sociale medier om at styrke indsatsen for at komme den slags til liv.

Den tidligere United-stjerne, Rio Ferdinand, der i dag er kommentator, gik også til angreb mod tåberne på Twitter:

'Det er en skændsel. Disse ignorante idioter bør hænges ud, så alle kan se dem, som de er,' lyder hans opfordring.

Episoden følger en lang række lignende tilfælde, som er blevet mere eller mindre italesat. Chelseas Tammy Abraham, Manchester Citys Raheem Sterling, Crystal Palaces Wilfried Zaha og Manchester Uniteds Paul Pogba har været udsat for samme behandling.

På spillernes vegne har Liverpool-anfører Jordan Henderson og Aston Villa-kollega Tyrone Mings haft møder med flere ministre for at drøfte, hvordan man kommer den slags uvæsen til livs i fodboldens verden.

Mings fortalte bagefter, at han var glad for den lydhørhed, de havde mødt.

