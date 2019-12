Storklub raser mod FIFA: - Perverst!

Se også: Glæd jer! Nu kan I se topfodbold på Ekstra Bladet

Fredag blev der uddelt en tidlig julegave af den store slags til den engelske storklub Chelsea FC.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) halverede nemlig straffen til Andreas Christensens klub, som tidligere var idømt transferkarantæne i to transfervinduer af Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

I kølvandet på CAS's afgørelse har London-klubben fredag eftermiddag udsendt en officiel udtalelse. Heri skyder Chelsea i den grad med skarpt mod FIFA.

- FIFA's tilgang til sagen har været dybt utilfredsstillende, ikke mindst fordi FIFA valgte at behandle Chelsea vidt forskelligt fra Manchester City af årsager, som absolut ingen mening for Chelsea, skriver klubben på sin hjemmeside og fortsætter.

- FIFA anklagede Chelsea for at bryde artikel 19 i FIFA-reglerne omkring 27 spillere fra 2009 og frem. Af disse spillere var 16 registreret af Chelsea på præcis samme måde, som andre Premier League-klubber registrerede spillere på det tidspunkt. Yderligere spurgte Chelsea om uddybning fra Premier League i 2009, om man skulle ansøge om tilladelse til at registrere spillere i den kategori.

- FA fulgte FIFA, og det blev bekræftet, at spillere i denne kategori havde lov til at blive registreret, ligesom ingen særlig ansøgning var nødvendig.

- Derfor er det perverst, at FIFA sigtede Chelsea for spillere i den kategori. Vi er taknemmelige for, at det virker til at være korrigeret af CAS.

CAS begrunder sin halvering af straffen med, at der er tale om markant færre spillere, end FIFA vurderede.

Ifølge CAS er Chelsea kun skyldige i 'cirka en tredjedel' af de tilfælde, som FIFA fandt Chelsea skyldige i.

Flere britiske medier skriver fredag, at Chelsea-manager Frank Lampard i januar får cirka 1,3 milliarder kroner at købe nye spillere for.

